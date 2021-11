Elche lleva todo noviembre con un amplio programa para sensibilizar, formar y prevenir contra la violencia machista. ¿Cuáles han sido las principales actividades que han puesto en marcha a lo largo del mes?

Son muchas las actividades que estamos desarrollando este mes. Entre ellas, una exposición «Lo que no se ve», en el aula de Cultura de la CAM; la difusión de la campaña «YO ME PLANTO» y del vídeo elaborado contra la violencia de género digital; la obra de teatro «La chica que soñaba» el día 24 de noviembre en la Llotja, así como la elaboración de un collage «Crea contra la violencia de género», en colaboración con la Concejalía de Juventud.

También hemos instalado puntos de información contra la Violencia de Género en Plaza Barcelona, Altabix, y la Glorieta; se ha representado la obra de teatro «Invisibles» en el Gran Teatro el 12 de noviembre, y el próximo 30 de noviembre se van a celebrar las Jornadas «Feminismos para vivir» en el Centro de Congresos, que este año versa sobre la violencia de género en mujeres mayores.

¿Y cuáles van a tener lugar hoy, 25 de noviembre?

A las 10 de la mañana, vamos a instalar una placa en memoria de las víctimas de la violencia machista en una palmera del Parque Municipal. Posteriormente, tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional contra la violencia de género hacia las mujeres en el Gran Teatro, junto con la exhibición de los trabajos realizados por el alumnado en torno al 25 de noviembre y la participación de las personas mayores de los talleres comunitarios que organiza anualmente la concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas.

Como comenta, uno de los actos que van a realizar es la instalación de una placa en memoria de las víctimas de la violencia machista... Siendo concejal de Igualdad, ¿ha tenido, por desgracia, que hacer frente a esta lacra social en su municipio?

En primer lugar, he de decir que es inaceptable que en una sociedad democrática como la española desde 2003 hayan sido asesinadas 1118 mujeres y 44 niños y niñas.

Por otro lado, no se me olvidará jamás uno de los momentos más duros y tristes que he pasado, nada más recibir las competencias como concejal de Igualdad: el terrible suceso ocurrido en nuestro municipio en el que Maisu, así la conocían, fue asesinada por su expareja. Un suceso aterrador que removió todos mis sentimientos y esquemas. Acompañar a sus dos hijos en todo el proceso de declaraciones, comisaría, tanatorio… Está grabado en mi retina.

Así como la joven de la Hoya, cuyo cuerpo apareció el pasado noviembre de 2020 con signos de estrangulamiento y cuya investigación sigue abierta hoy en día.

Por ellas, y por todas las mujeres asesinadas, se dedicará esta placa en el Parque Municipal, para rendir memoria y hacernos ver como sociedad que es inadmisible que asesinen a mujeres por el hecho de serlo.

¿Por qué considera que es tan importante conmemorar un día como el de hoy?

Por un lado, es fundamental visibilizar y denunciar este grave problema que existe en la sociedad y que todavía hace pensar a determinados hombres que son superiores a las mujeres y que, por esa misma razón, pueden hacer con ellas lo que quieran: desde controlarlas económicamente, limitar sus redes sociales y familiares, o ejercer violencia psicológica, hasta maltratarlas físicamente e incluso asesinar a sus hijas e hijos para ocasionarles el mayor daño posible.

Por otro, es de justicia que rindamos homenaje a aquellas que ya no están y también a las supervivientes. Debemos de seguir garantizando el derecho a la seguridad, la libertad y una vida digna. Un día como hoy manifiesta la clara postura de que la igualdad plena y efectiva de las mujeres y una vida libre y sin violencia es una cuestión de seguir trabajando por una sociedad con calidad democrática.

Y porque este día nos tiene que ayudar a reflexionar, y sobretodo, a prevenir la violencia machista. Me preocupa que el 20% de los jóvenes nieguen la existencia de la violencia de género y que ese mismo dato en 2019 fuera del 12%.

Me preocupa que el 20% de los jóvenes nieguen la existencia de la violencia de género y que ese mismo dato en 2019 fuera del 12%.

¿Qué otras iniciativas tiene el Ayuntamiento de Elche durante todo el año para luchar contra la violencia machista?

Hemos desarrollado y seguiremos haciéndolo un sinfín de acciones. Entre muchas otras podemos destacar:

• La atención a las víctimas a través del servicio de atención integral a la mujer, SAIM, con 145 expedientes nuevos y un total de 727 casos atendidos

• La atención y asesoramiento por parte de la agente de igualdad

• La incorporación de Casa de la Dona a la Mesa Trata Cero Alicante, siendo miembro de la Comisión Permanente

• Campañas escolares de prevención de la violencia de género

• #YOMEPLANTO. La campaña de violencia de género psicológica

• Los Puntos de Atención Temprana (violencia de género digital) en julio

• Establecimiento de puntos de información y Puntos Violetas

• Celebración de congresos y jornadas de violencia de género digital y contra la trata y la explotación sexual

• La campaña de Fiestas Seguras #ElcheParaTod@s

Y, sobre todo, destacar que ni un solo euro destinado a prevenir la violencia de género estará mal utilizado.

¿Cuáles considera que son las claves para acabar con la violencia contra la mujer?

Las claves para acabar con la violencia contra la mujer pasan, en primer lugar, por la educación, pues es la base de la libertad y de la igualdad. Allá donde se están generando las conciencias del mañana es donde tenemos que dirigir el foco de atención, intervención, sensibilización y prevención.

Las violencias machistas están básicamente fundamentadas bajo los pilares de una falsa superioridad del género masculino sobre el femenino. Por ello, es precisamente por lo que una educación en valores, inclusiva, feminista y respetuosa es la clave para erradicar la violencia de género de nuestras sociedades.

Por otro lado, es evidente que estamos avanzando en esta cuestión. Hace apenas unos años, la sociedad consideraba la violencia de género un problema «privado» que debía resolverse en casa. Es más, antes de la actual ley, del 2004, incluso las agresiones estaban consideradas como falta y no como delito.

La progresiva sensibilización y concienciación de la sociedad que, cada día manifiesta más rotundamente su NO a la violencia de género es, no solo un avance, sino por encima de todo, un compromiso con las víctimas y con la construcción de una sociedad más igualitaria, diversa e inclusiva.

No obstante, queda muchísimo por hacer. Porque sigue habiendo víctimas. Porque sigue habiendo niños y niñas que son asesinados a manos de sus padres o las parejas de sus madres. Porque sigue habiendo mujeres que tienen miedo: es inadmisible que las mujeres sigan teniendo miedo, una sociedad democrática no es compatible con una sola persona que tenga miedo. Porque sigue habiendo personas que compran cuerpos de mujeres y niñas. Porque sigue habiendo huérfanos y huérfanas como consecuencia de estos delitos. Y también porque, mientras haya responsables públicos que nieguen tan gran y lamentable evidencia, nuestra obligación y nuestro compromiso es trabajar por la igualdad y contra la violencia de género. Y a los que dicen que esto es ideología de género, yo les digo que la única ideología que existe es el machismo y el machismo MATA.