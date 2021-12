Joaquina González: «La televisión está haciendo mucho daño a la imagen del pueblo gitano»

AUTORA DE UN LIBRO PARA FOMENTAR LA LECTURA ENTRE LOS GITANOS. Madre de tres hijos en el barrio de Los Palmerales, Joaquina González ha publicado un libro con el que pretende fomentar la lectura entre los niños de etnia gitana. El mundo del arcoíris está publicado por la editorial Círculo Rojo y ya se puede adquirir.

¿Cómo ha surgido la iniciativa de publicar este libro?

Me gusta mucho escribir y tener tres niños en casa es lo que me ha decidido a llevar a cabo este proyecto. Mi marido lo envió a la editorial porque a mí me daba mucha vergüenza. Lo que busco, sobre todo, es fomentar la lectura entre los niños gitanos porque, como el resto, se pasan todo el día con las pantallas de los móviles y las tabletas. Intento que en vez de eso lean más. Los padres nos tenemos que implicar en ello porque vamos siempre liados y ni siquiera sacamos cinco minutos al día para leerles un cuento.

Y en el tema de la educación, ¿en qué punto se encuentran?

En la cuestión de la educación vamos avanzando poco a poco. Hay gitanos que son médicos, abogados, jueces... También soportamos muchos estereotipos. Nos etiquetan a todos y parece que ninguno estudiamos. Los programas de televisión nos tachas a todos por igual y hacen mucho daño a nuestra imagen. Los que aparecen ahí no nos representan para nada, no somos nosotros. Dan a entender a todo el mundo que somos tontos, cuando no somos analfabetos y sabemos cómo funciona todo en la sociedad. Y a todas las gitanas no nos gusta el brillo.

¿Cómo saca tiempo, con tres hijos, para escribir un libro?

Es cierto que mi vida es caótica y un poco estresante, con el colegio, las actividades extraescolares, la familia, la casa... Eso no ha hecho que me rindiera ni me ha impedido cumplir mi sueño. No dejo de emprender ni de realizarme como persona. Con los niños aprendo algo nuevo cada día sobre la diversidad, la generosidad o la sinceridad. Me cuentan anécdotas nuevas y es impresionante lo que te pueden enseñar. Juegan cada día con un niño diferente y eso es lo que he querido plasmar en las páginas del libro.

La asociación Santipén Talí y su presidente, Miguel Amador, le han ayudado mucho en la publicación del libro...

Sí, me ayudan con la prensa y con la presentación del libro. Me han dado seguridad para representar al pueblo gitano y, sobre todo, a la mujer gitana. La gente piensa que vivimos bajo un patriarcado y no es así. La mujer gitana manda y decide. Nos da rabia que crean que estamos bajo el ala del hombre, cuando no ocurre. Sin nosotras, no serían nada. Cuando ellos estaban en las galeras o trabajando en el campo, éramos las mujeres gitanas las que sacábamos la familia adelante.

¿Qué mensaje le gustaría que dejara su obra para el futuro?

Me gustaría que en el futuro no fuera noticia que una gitana escriba un libro, que sea algo habitual que todos luchemos por cumplir los sueños y objetivos que tenemos. Me gustaría que lo que yo he hecho se viera normal y no como algo extraordinario. Tengo en mente escribir más libros, ahora estoy con otro proyecto que, en breve, saldrá a la luz. Es un libro para un público más mayor, adolescente, así que dentro de poco se podrá decir que hecho mi segunda publicación.

El Ayuntamiento también le ha apoyado en su proyecto...

No esperaba contar con este respaldo y me están ofreciendo mucha visibilidad. Ha sido un «boom» y el libro se puede comprar en almacenes como El Corte Inglés o en plataformas como Amazon. El alcalde, Carlos González, el concejal Mariano Valera y el diputado Francis Rubio están implicados y me han apoyado muchísimo. A Valera le ha gustado nuestra iniciativa y nos ha animado a seguir, nos ha dicho que esto solo es el principio. Y el alcalde nos ha pedido que contemos con él para lo que haga falta.