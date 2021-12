Por una nueva Carta Magna

La catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Olga Fuentes Soriano, ofreció ayer uno de las mejores lecciones que se recuerdan sobre el Día de la Constitución. Y lo hizo minuto antes de que recibiera el Ram d’Or, la mayor distinción que concede el Ayuntamiento de Elche. Y lo hizo posicionándose sin ambages y explicando el por qué de las cosas. Aunque su conferencia iba a versar sobre «La Constitución de la Igualdad», Fuentes Soriano disertó sin miedo sobre a qué nos conduce esta Carta Magna, de la que pidió una reforma, pausada, para evitar que se convierta en «una rémora» y en la que, ya centrada en el motivo que había elegido para su disertación, explicar qué de mal está haciendo el Estado sobre una de las principales lacras de los sociedad, la violencia sobre la mujer y cómo la ley de leyes que los españoles se dieron hace 43 años es discriminatoria.

En ella solo tres veces se menciona a la mujer, dijo. Al acto, que tuvo el añadido de ocho medallas del Bimil.lenari, faltó el rector de la UMH de Elche, Juanjo Ruiz (quien sí acudió al de la Generalitat en Alicante), en una semana donde se ha mostrado dolido con el pleno por la aprobación de un acuerdo de pleno en el que se pone en duda el compromiso de la institución que dirige con la ciudad que le acoge.

La idea que con más fuerza explicó Fuentes Soriano es que la Constitución está caduca y buena prueba de ello era el tema que eligió para expresarse en el salón de plenos: la igualdad. Lo que ahora piensa la sociedad de qué es está muy lejos de aquello que los padres de la Constitución lograron aprobar y esta fue una de las ideas sobre la que pivotó su discurso. «Las sociedades cambian y evolucionan y si la Constitución quiere ser útil tiene que evolucionar y adaptarse. Aquí está el mayor peligro, su resistencia al cambio. No es la expresión de un déficit constitucional, es un problema social. Nuestro miedo a cambiar, esto que ha funcionado tanto y por mucho que le veamos limites y carencias. Si la Constitución no se adapta a las exigencias sociales será una rémora para el avance. Y si llegamos a ese punto, moriría». También dijo que «somos una sociedad dinámica y progresista que se tiene que llevar por un camino democrático y por unos representantes elegidos, pero necesitaba de una palanca para que consiguiera esa aspiración. Oímos muchas grandes declaraciones programática que son titulares que se agotan en sí mismos», dijo.

Principios vacíos

«La Constitución no son principios vacíos por eso incluye en su articulo 9.2 un mandato a los poderes públicos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos. Hoy se vuelven más necesarios. En los momentos de crisis es cuando las diferencias se hacen más evidentes. Aunque se hable del consenso constitucional, la Transición se constituyó a base de tensiones y silencios. No pudo ser de otro modo y es el precio de cualquier pacto o consenso. Si no se atiende a esas tensiones y a esos silencios se corre el riesgo de que no encuentren acomodo en el texto que les representa».

Y donde mayor fuerza cogió, para demostrar que la Constitución precisa de un cambio, es cuando se refirió a esa igualdad, centrada en su argumentación en la mujer y en el maltrato que recibe, también en la Carta Magna, porque solo la menciona en tres ocasiones. «Quizás no sin razón se ha sostenido, gráficamente, que la Constitución tiene “Padres” pero no tiene “Madres”. Se ha dicho también que solo en tres ocasiones se recoge en ella una mención expresa a la mujer: cuando se refiere al matrimonio, cuando se refiere a la maternidad y cuando se refiere a la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión del Jefe del Estado».

A continuación se refirió a la igualdad, de la que dijo que el Constitucional ha sabido darle más amplitud que la prevista en la Carta Magna, «con magnificas sentencias sin la que no habríamos alcanzado este grado de libertad. Sus magistrados era escogidos con esmero entre juristas de altísimo nivel y que todos añoramos ahora que el nombramiento de sus vocales se ha desvirtuado».

La profesora dijo que en esa Igualdad que predica la Constitución no hay lugar para ninguna de las formas de maltrato que se producen ahora y culpó de ello al garante de la norma, al Estado, «desde la pasividad, ha contribuido a esa violencia hacia la mujer». Por ello abogó por la obligación de los poderes públicos de conseguir una igualdad real y efectiva. «Tenemos una de las más avanzadas legislaciones contra la violencia hacia las mujeres y sigue siendo insuficiente. La Ley de Medidas contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad del todo el arco parlamentario. Nadie negó esa violencia. La violencia es un problema de raigambre social, aparece condicionada por factores sociales, culturales, religiosos. Y hay que comprender que sólo se podrá erradicar cuando se aplique a todos estos ámbitos y no solo al penal. Y esto se convierte en el nudo gordiano».

Para la catedrática, cuando es una sentencia la que tiene que hablar sobre el maltrato se ha llegado tarde. Una resolución judicial no es más que el fallo del sistema en su conjunto. «El reto no está en la sanción sino que los hechos no lleguen a producirse. El derecho penal tiene que ser el último resorte del Estado cuando otra solución sea inviable y el daño ya está hecho. Resulta imprescindible adelantar la política del Estado, la prevención, la formación, el respeto a la persona, que eviten la difusión de comportamientos androcéntricos y que prohíban de forma sexista la imagen de la mujer. Ahora más que nunca estas políticas son necesarias». También tuvo palabras contra Vox, aunque sin citarlo, por su negativa a reconocer esta violencia.

Por su parte, el alcalde, en su discurso, reafirmó que la Carta Magna es «un gran pacto por la convivencia de los españoles» y defendió que «es una necesidad imperiosa cumplir los mandatos constitucionales» en un contexto político cuyo debate no es su reforma, sino asegurar el normal funcionamiento del Estado de Derecho; es decir, cumplirla y respetarla.

Los miembros del equipo de gobierno entregaron las Medallas de Plata del Bimil·lenari, a Consuelo Maciá; al Grupo Antón Comunicación; al proyecto de innovación educativa «Hamelin, Objetivo 2030», del IES La Foia,; a la ginecóloga María Isabel Acién; a PLD Space; a la Coordinadora Feminista de Elche y al Parque Científico de la UMH.