Los artistas suspenden la política cultural de Elche

«El museo permanece cerrado por labores de mantenimiento. Disculpen las molestias». Este es el escueto mensaje que se encuentran en un cartel colgado en la puerta principal los turistas e ilicitanos que se acercan al Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE). El recinto cultural lleva más de dos años clausurado, desde que a mediados de septiembre de 2019 el Ayuntamiento anunciara el cierre de las instalaciones para realizar unos trabajos de mantenimiento por el agua filtrada por la DANA.

Que uno de los museos más importantes de Elche permanezca tanto tiempo sin abrir sus puertas solo es la punta del iceberg para los creadores locales, que expresan su total rechazo a la gestión que se realiza desde la Concejalía de Cultura que dirige Marga Antón, un área municipal que lleva meses en el ojo del huracán por los irregulares trabajos de exhumación en el Cementerio Viejo. Los horarios de las salas, su falta de actualización digital o el, a su juicio, escaso apoyo a los artistas locales son otras de las reivindicaciones desde hace años.

«Fui coordinador del MACE entre 2006 y 2007 y por entonces ya agonizaba. Teníamos 30 visitantes al mes. Si fuera una empresa privada, todos los técnicos estarían en la calle», asegura el exasesor de le Concejalía de Cultura Juan León. «Los problemas de las humedades se solucionaron rápidamente. Lo que no sé ahora es si no tienen proyecto para el museo o es que no lo quieren abrir directamente», añade en su crítica.

La pintora María Dolores Mulá tampoco comprende que el MACE lleve tanto tiempo sin abrir. «Se lo he preguntado en reiteradas ocasiones a la Concejalía y siempre me ponen la excusa de las goteras», manifiesta. «Elche es una ciudad moderna y vanguardista que ha tenido un retroceso penoso en los últimos cinco años. Cómo vamos a conseguir que la sociedad se culturice y asista a las explosiones si la mayoría de las salas cierran a las 6 de la tarde», apostilla Mulá en su lamento.

El también pintor Juan Llorens se pronuncia en una línea similar a las de sus colegas: «No solo está cerrado el MACE, también lo está la sala de exposiciones de la plaza de San Juan. Estamos hablando de un museo que no ha tenido apenas actividad desde su creación. Su función era pedagógica y los gabinetes didácticos nunca han durado más de dos meses. A mí no me han vuelto a llamar desde que falleció Sixto Marco. Muchos artistas no lo denuncian porque esperan que les contraten para realizar una exposición».

«Lamentable» e «indigna» le parece esta situación a Sol Pérez. La ceramista también pone el acento en otra cuestión. A su juicio, el equipo de gobierno centra toda su energía en este terreno en el retorno de la Dama cuando «no se promueve la cultura local con conferencias, exposiciones o apoyo institucional a los artistas».