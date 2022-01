Nos ha dejado Encarna Marco. Es una muy triste noticia para la familia, en especial para su hermana, Chón, y hermano, Ramón, pero también para cuantos la hemos conocido y hemos vivido y compartido muchas situaciones con ella.

Encarna ha sido una de esas personas que no ha dejado indiferente a nadie; que ha dejado su intensa impronta, su marcada huella personal, en las múltiples facetas por las que ha transitado.

Encarna Marco fue una mujer con un papel destacado en la transición a la democracia en Elche. De hecho, fue la primera secretaria general de la UGT en nuestra ciudad tras la dictadura, y también formó parte de la dirección federal del sindicato.

Militante socialista desde 1974, miembro de los órganos de dirección política, concejala de Educación en el año 1995 hasta 2007, concejala de Turismo desde 2007 a 2011, miembro del Patronato del Misteri... Pero sobre todo, concejala de Educación. En una entrevista en un medio de comunicación local dijo en 2011, poco antes de finalizar su etapa como concejala del Ayuntamiento de Elche: “El trabajo realizado en Educación fueron los mejores doce años de mi vida política". Y a buen seguro que lo fueron para ella, pero también para la ciudad pues su trabajo ha sido vital para lograr una educación pública de calidad, para conseguir que el modelo educativo de Elche se haya convertido en un referente a nivel autonómico y nacional.

Las expresiones “implicación”, “valentía” y “compromiso” han sido una constante en el trabajo desempeñado por Encarna. Ella se volcaba al cien por ciento en cualquiera que fuese su tarea y su objetivo, no escatimaba ningún esfuerzo, iba siempre mucho más allá de lo razonablemente exigible. Su trabajo, su actitud, nos deja un ejemplo muy claro de lo que es la esencia de la función pública, siempre atenta a la realidad local, siempre decidida a impulsar cambios para mejorar los servicios públicos esenciales para el progreso y el bienestar colectivo.

En nuestro recuerdo, para siempre, va a quedar la fuerte personalidad de Encarna, su honestidad, la pasión con la que defendía todo aquello en lo que creía, su confianza en sus principios y en los valores que defendía. Sus profundas convicciones socialistas. Y también quedará su sonrisa, esa sonrisa, sincera, abierta e intensa que rebosaba bondad y amistad.

Muchas gracias, Encarna, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has enseñado, por tu valioso ejemplo. Para mí ha sido un orgullo compartir contigo algunos momentos importantes de nuestra historia reciente; aprender de ti y de tu integridad, de tu honestidad personal y política. Sirvan estas líneas para expresar mis condolencias a su familia y amigos, pero también de testimonio de mi admiración y mi profundo cariño hacia una mujer excepcional que deja un gran vacío entre tantos amigos y compañeros y me atrevo a decir en la ciudad al completo.