Elche registra otro fallecido por covid y sigue por encima de 100 hospitalizados

Sanidad ha notificado hoy otro fallecido en los hospitales de Elche por enfermedades que se han complicado por el covid. Los dos centros sanitarios, el General y el VInalopó, tienen ingresados a más de un centenar de enfermos en estos momentos. Nueve de ellos se encuentran en la UCI. Ambos hospitales destinan espacios exclusivos para la atención a personas con contagios para evitar la propagación del virus dentro de las instalaciones sanitarias, según han confirmado al diario. Mientras tanto, en el polideportivo de El Toscar continúa la vacunación de mayores de 50 años de terceras dosisa lo largo de esta semana. Las personas que aún no se han vacunado y por tanto no tienen cita, pueden ir en cualquier momento a inocularse la primera dosis. Como ya ha publicado INFORMACIÓN, la mayor parte de las personas ingresadas en los dos centros sanitarios, así como los casos más graves, se están registrando entre personas sin vacunar, aunque no es una regla general.

El Hospital General de Elche tiene a 64 personas ingresadas, seis de ellas en la UCI; mientras que en el Hospital del Vinalopó hay 37, tres de ellas en la unidad de críticos. Las farmacias se han sumado durante los últimos días a esta "batalla" contra el virus y han comenzado a colaborar con la Conselleria de Sanidad en la notificación de los positivos, lo que rebajará algo la presión que sufren los centros de salud ilicitanos. Servicios sanitarios Desde que comenzó la pandemia, en la comarca del Baix Vinalopó se han registrado más de 50.000 contagios positivos por los servicios sanitarios. Más de 41.000 de ellos en Elche, otros 5.000 en Santa Pola y 3.400 en Crevillent. En los últimos 14 días, los de mayor contagio de esta sexta cepa ómicron, se han declarado más de 8.000 positivos. Cerca de 7.000 de ellos en Elche. El número de personas fallecidas en las tres poblaciones de la comarca desde que comenzó la pandemia supera las 350. Casi 300 de ellas en Elche, por 35 en Crevillent y 33 en Santa Pola. Las autoridades recuerdan la necesidad de vacunarse, mantener la distancia de seguridad y usar la mascarilla en todo momento para evitar los contagios. Aún durante los próximos días los expertos consideran que seguirán subiendo los casos positivos, aunque se está decelerando esta curva.