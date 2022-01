PSOE y Compromís se niegan a pedir a Oltra que rescinda el contrato de la residencia de Altabix

El PSOE y Compromís han votado en contra de instar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a que rescinda el contrato con la empresa encargada de la residencia de Altabix

El PP presentaba en el pleno de hoy, que se ha iniciado a las 9 y ha concluido sobre las 15.20 horas, una moción in voce ante la situación de la residencia de Altabix con el objetivo de instar a la Conselleria de Igualdad a que rescinda el contrato de la residencia. “Los mayores no se merecen estar en manos de esa empresa. Hemos visto que los problemas existentes no se han solucionado con las medidas tomadas”, apuntaban desde el PP.

Aurora Rodil, de Vox, recriminó que en una reciente comisión la edil de Mayores, Puri Vives, les dijo que había habido un brote asintomático, pero que ese mismo día se enteraron en Vox de que había habido tres fallecidos, un gran brote y otras carencias.

Desde Compromís Esther Díez se instó por su parte a plantear esta cuestión "en otro foro con más calma" por lo que, junto con el PSOE, votó en contra de la urgencia de la moción

El PSOE no ha dado ninguna explicación de su voto en contra.