El PP urge al bipartito mejorar la cobertura móvil en las pedanías

El PP ha reclamado al equipo de gobierno que se mueva para mejorar la cobertura móvil en las pedanías ante las quejas vecinales por las deficiencias en el servicio. El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, ha mantenido una reunión con residentes de la pedanía ilicitana de Las Bayas para escuchar los problemas y reivindicaciones que tienen.

Ruz aseguró que « hay un problema serio, un problema real muy grave en esta pedanía y en otras con respecto a la cobertura». Los populares reconocieron ser conscientes que es un problema relacionado con las empresas de telecomunicación que son las que tienen que garantizar el servicio, pero se preguntaron ¿qué hace el gobierno municipal de PSOE y Compromís para que se garantice el servicio de conectividad en las pedanías? «Ya lo decimos nosotros. Nada», aseveró Ruz.

Los populares lamentaron que la «falta de cobertura o accesibilidad a internet repercute negativamente en la vida de miles de ilicitanos que viven en las pedanías». Advirtieron que hay negocios que no pueden cobrar con tarjeta, vecinos que no pueden llamar al médico o a familiares porque no hay cobertura, incluso problemas para teletrabajar. «Los vecinos se quejan de este problema de cobertura que tienen en la pedanía y piden una solución inmediata. Nos dicen que parece mentira que estemos en 2022», señaló Ruz.

El portavoz del PP también salió en defensa de que las entidades financieras sigan prestando sus servicios en las pequeñas poblaciones, algo que reivindicó el alcalde hace unos días, pero además ven necesario que «reclamemos que todos tengan acceso a una cobertura y conexión a internet con independencia del lugar donde residan», dijo Ruz.

«Desde el Partido Popular exigimos al Gobierno municipal que actúe ya, que se ponga a trabajar y mediar con empresas de telecomunicación para garantizar que este servicio, en pleno siglo XXI, llegue a todos los rincones de nuestro municipio», concluyó.