La compra de garajes se convierte en bien de lujo y se dispara el alquiler en Elche

La compra de garajes en Elche apenas tiene tirón mientras crece la demanda del alquiler de plazas sobre todo en zonas calientes para estacionar como el centro, Altabix o Carrús. La conclusión a la que llegan algunos expertos es que en la mayoría de los casos la adquisición de este bien sólo va ligada cuando al mismo tiempo se compra una vivienda, pero ya alertan de que no siempre se puede ofrecer este pack completo porque apenas tres de cada diez edificios en la ciudad disponen de parking, según datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (con últimos datos de hace una década).

Ya de partida la ideosincrasia de enclaves como el centro histórico hacen muy complicado que haya una gran oferta de garajes. Un grueso de edificios tienen más de sesenta años y en aquel entonces no se construyeron parkings subterráneos por los que una gran parte ya están ocupados por residentes.

Los estacionamientos que están a la venta pueden pasarse meses en el mismo estado, ya que tal y como ha podido comprobar este diario hay grandes carteles, ya deteriorados por el paso del tiempo, anunciando la venta. En algunos casos se trata de cocheras de reducido tamaño y con poca accesibilidad, dos características que restan atractivo.

El auge del alquiler en zonas como el centro se debe, en parte, a la pérdida de estacionamiento gratuito de forma paulatina que ha obligado a residentes y trabajadores a tomar la decisión para tener comodidad. Sin embargo, comprar un garaje hoy se ve como adquirir un «bien de lujo» y no se toma como una prioridad teniendo en cuenta que los precios en zonas céntricas, aunque más comedidos que en la crisis del 2007, fluctúan entre los 15 y los 30.000 euros por 13 metros cuadrados.

«Y con ese dinero puedo permitirme un monovolumen», señala María Rodríguez, una joven ilicitana que tiene descartado embarcarse en adquirir garaje y prefiere arrendar por cincuenta euros al mes.

Todo apunta a que este estancamiento de la venta de garajes podría tener un componente económico. Raúl Aguilar, agente inmobiliario de Mar House International, resalta que están gestionando la venta en zonas como Alfonso XII pero la compra no llega al ritmo que esperaban. «Necesidad sí que hay de aparcar en el centro pero la situación económica no acompaña. No es ahora mismo la inversión que un inversor va buscando, eso surgió hace muchos años, y ya hay quien invirtió y perdió dinero».

Recientemente el portal inmobiliario Fotocasa destacaba en un informe que la provincia de Alicante es de las mejores, por encima de la media nacional, de rentabilidad con los garajes, en un 9,7%, dos puntos más que hace cinco años.

Si bien, hacer negocio con una plaza para después venderla no es la práctica habitual, apuntan especialistas del sector, teniendo en cuenta que hay cierta inestabilidad en cuanto al valor de estas plazas de garaje y hay propietarios que descartan dedicar más de 15 años para recuperar su inversión, por lo que optan por arrendar ya que les resulta asumible.

José Luis Castellano, CEO de Vivienda Plus, en calle Poeta Miguel Hernández, explica que «hay más gente intentando vender plazas que comprar». Resalta que en zonas de expansión donde todos los edificios tienen dos o tres plantas «la depreciación es muy fuerte» e indica que le han llegado casos de propietarios que en su día compraron dos o tres plazas de garaje «y ahora está perdiendo un 70 y hasta 80% de su precio».

Luego, la renta media por barrio también afecta al modelo que más termina imperando. «Aunque la zona más complicada para aparcar es el centro, en Carrús son edificios muy antiguos y no hay plazas de garaje y las pocas que hay como es un barrio muy humilde la gente aunque tenga problemática para aparcar tiene otras necesidades, por eso la poca plaza que hay no se vende», señala.

Coste por barrios

El coste de adquirir una plaza de garaje puede oscilar entre 4.000 y 30.000 euros según el barrio y la zona. Los más económicos suelen ser en pedanías y zonas de expansión como la Ciudad Deportiva o Travalón donde no hay problemas muy latentes de aparcamiento. El precio ya sube ligeramente en tramos como la avenida de la universidad o El Toscar donde pueden encontrarse anuncios entre 6.000 y 8.000 euros. Obviamente el centro acapara las ofertas más elevadas, donde pueden llegar a pagarse 24.000 euros en el Corazón de Jesús y hasta 32.000 en Alfonso XII. Los propios anuncios en portales como Idealista definen los edificios como «exclusivos» y un «privilegio para unos pocos».

Las pedanías, Travalón y Ciudad Deportiva son las zonas donde es más barato adquirir estacionamientos

Si bien, las inmobilarias coinciden en que en muchos casos la compra y venta se suele dar entre particulares por lo que este tipo de producto apenas les entra a la oficina. «En nuestro caso trabajamos con una entidad bancaria y es posible que en el centro sea donde menos se venden plazas porque es donde menos puede haber. Los clientes suelen comprar casa y plaza de garaje juntas», indica también Aurora Bri, agente de Vibendo.

Cuando un parking público llega casi al "lleno"

El 82% de las plazas de aparcamiento públicas están ocupadas aunque menos de una tercera parte son en propiedad. La empresa pública Pimesa detecta que en los últimos tres años ha aumentado más de un 25% la demanda de alquileres mientras que la venta está prácticamente paralizada. En la actualidad una plaza de garaje pública puede costar entre 10.500 y 11.000 euros en un bloque de pisos.

La mercantil gestiona 1.091 plazas de garaje repartidas en siete promociones de viviendas y tres parkings subterráneos. El alquiler supone más de un 60% del total del volumen de plazas en uso y la capacidad cada vez está más ajustada. Uno de los casos más acuciantes es el parking de La Lonja, en Altabix.

En los últimos tiempos han aumentado más de un 30% los arrendamientos. De las 482 plazas, 219 están compradas o cedidas y casi 180 en alquiler. Ello supone que sólo hay libre menos de una quinta parte del espacio.

En otros puntos como el parking de Capitán Antonio Mena todas las plazas (67) están ocupadas mientras que en el de Carrús sólo hay libres dos plazas para coches y 21 para motos, de las más de 260 alquiladas.

Una plaza pública puede costar unos 50 euros mensual por plaza y 35 si accede más de un vehículo, según las tarifas, aunque en el caso de las promociones de viviendas el precio baja a los 25 euros para quiénes son propietarios, unas condiciones que pueden resultar apetecibles para los interesados.

Ana Arabid, edil de Urbanismo, insiste en que este alto grado de ocupación «es fruto de la buena gestión para comercializarlas y adaptar los precios a la realidad económica ya que se han ido haciendo plazas comerciales teniendo en cuenta que son parking situados en los barrios, por lo que la idea de Pimesa y el Ayuntamiento no es solo hacer negocio si no facilitar el aparcamiento».

A pesar de que la capacidad está cerca de completarse, con sólo 192 plazas libres en total, desde el Ayuntamiento no ven necesario ampliar en el corto plazo la dotación actual. «Estamos centrados en la gestión de los parking que tenemos, hay que tener visión a largo plazo para detectar necesidades, vemos donde pueden estar las futuras necesidades, así como crear aparcamientos disuasorios alrededor del centro urbano, aunque ahora parece que la oferta de parking está cubierta en los barrios y el centro», indica Arabid.

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha tratado de colocar últimamente algunos solares y cerca de 60 plazas de garaje a través de subasta, mientras que finalmente fueron adjudicadas sólo una tercera parte. Al margen de la gestión municipal, son múltiples los anuncios de subastas públicas por parte de organismos como Suma o la Agencia Tributaria para encontrarle salida a plazas de garaje en Elche, procesos que en una parte de los casos terminan sin pujas.