Exposición, libros y un almuerzo intercultural por el 8-M en Elche Acoge

El próximo 8 de marzo, y con motivo de la celebración del Día de la Mujer, desde la Fundación Elche Acoge presentan la agenda de actividades que desarrollarán para reivindicar y visibilizar el papel que la mujer juega en nuestra sociedad.

Entre las primeras actividades de su agenda, encontramos la exposición artística “El sentir de las Mujeres”, que podrá visitarse desde el día 8 de marzo y durante todo el mes en su sede de Carrús en horario de mañana.

Esta exposición, que ha sido creada por el grupo de mujeres de la organización, se ha llevado a cabo para visibilizar y reivindicar a todas aquellas mujeres que, por diferentes motivos culturales, por desempeñar un rol secundario en sus familias o por haber experimentado diferentes situaciones desafiantes a nivel psicológico, han debido anteponer su supervivencia a la atención plena de sus emociones, siendo, además, personas invisibles para la sociedad.

En concreto, a través de esta exposición artística, y tal y como nos indica Ángeles Rodes, psicóloga de la Fundación, “buscamos mostrar el sentir de las mujeres, sus sentimientos y emociones a menudo invisibilizadas, reprimidas por una sociedad que todavía no cuenta con las herramientas suficientes para acompañarlas y validarlas en sus momentos de luz y oscuridad. Con estas obras, trabajadas sobre capas, las mujeres revelan una parte de su interior, de aquello que guardan para sí (el dolor de la partida y la pérdida, la alegría de las nuevas oportunidades, la necesidad de dar y recibir ayuda, la necesidad de proteger a sus hijos/as, etc.) en el seno de una sociedad de acogida que no las ve, no las escucha”.

De manera paralela, y para continuar con la programación de las actividades, el día 11 de marzo a las 11 horas, en la misma sede que la organización tiene en el barrio de Carrús, tendrá lugar un almuerzo intercultural para la presentación del libro “El matrimonio no es una tradición” de la autora Sinforosa Hilaria Nkama Medja, participante del grupo de mujeres de la entidad. Con este libro, su autora ha querido plasmar cómo se ha transmitido, a lo largo de los años y a través de las generaciones de mujeres, una idea equívoca sobre el matrimonio en África, y cómo este pensamiento, que se ha arraigado muy fuerte en la sociedad africana, ha ido convirtiéndose en prácticamente una ley del país, provocando que millones de mujeres estén sometidas a esta costumbre.