Vox defiende su postura en el 8M tras el aislamiento del pleno

La posición de Vox en el debate sobre el 8 de marzo que tuvo lugar en el último pleno municipal de Elche volvió a ser la que más controversia generó. Ante este hecho, y después de sufrir el aislamiento por parte del resto de las formaciones del Ayuntamiento, los dos concejales de Vox quisieron defender ayer su postura. «Estamos estigmatizados desde que llegamos. No hay declaración institucional sobre el 8M porque no la votamos a favor. Pero hay una razón clara para ello, las declaraciones que se nos presentan todos los años utilizan a la mujer como instrumento y, en realidad, son una defensa de una ideología que no compartimos», manifestó la portavoz municipal, Amparo Rodil, quien intervino junto a su compañero Juan Antonio Alberdi.

El pleno de Elche aísla a Vox en la moción en favor de la igualdad, la mujer y el 8M «Nosotros hicimos una declaración institucional que reconocía el valor del movimiento feminista de los siglos pasados, que era reivindicativo y que llevó a la mujer al lugar que ocupa hoy. Estaba exenta de ningún componente ideológico y reconoce la labor que se hace en todos los ámbitos: en el hogar, las fábricas, el campo, las cátedras, el mundo profesional... No hacemos distinción por categorías y reconocemos la libertad de la mujer de buscar su propio destino, sin los dogmas que le vienen de fuera. Era una moción que podía firmar cualquiera a la que ni siquiera nos respondieron», añadió Rodil en su intervención. La portavoz de Vox finalizó con un ataque a Compromís: «La moción que presentaron era un panfleto marxista absoluto e infumable. Los otros partidos no lo quisieron votar y se montó un carnaval en el pleno. Nuestra postura es la de siempre, respetamos a todos los seres humanos sin condición».