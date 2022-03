El PP exige alternativas a la supresión de los aparcamientos en Elche

El PP ha tachado de "política sectaria" la eliminación de aparcamientos que está realizando el equipo de gobierno en Elche, coincidiendo con el inicio de las obras en la avenida de Candalix para crear un nuevo espacio verde en un solar (antigua Facasa) donde estacionaban un centenar de vehículos (los populares hablan de 200). El portavoz del Partido Popular, Claudio Guilabert, ha calificado de “absolutamente innecesaria” la eliminación de estas plazas sin que se ofrezca alternativa alguna a los vecinos de esta zona. “González puede seguir corriendo por la ciudad, la señora Díez puede seguir moviéndose en bici, pero deben entender que no pueden obligar a la gente a que no coja el coche por no tener espacios donde poder aparcar. PSOE y Compromís están haciendo que los ilicitanos vean en la movilidad un problema más en su vida diaria”, ha criticado.

Los populares aseguran haberse reunido con vecinos y comerciantes de este entorno y han sacado en claro que “estas obras no responden a una demanda ciudadana, sino que pretenden seguir con la política sectaria e impositiva de la izquierda ilicitana de criminalizar al conductor e impedir que se mueva con plena libertad por el municipio”, ha dicho Guilabert, quien ha asegurado que este plan "daña directamente al comercio y la hostelería del centro de la ciudad donde las pérdidas de zonas de aparcamiento hace casi imposible aparcar en esta zona para ir de compras o consumir en su oferta hostelera”. Los populares preguntan a PSOE y Compromís si piensan que es posible eliminar la figura del conductor en un proyecto de ciudad y si creen que las personas mayores o las familias pueden moverse por la ciudad en bicicleta o patinete. "Los ilicitanos ya tienen suficientes problemas creados por las siglas de PSOE y Compromís, como son la subida del precio de la luz o de la gasolina, como para que Carlos González elimine plazas de aparcamiento y el ciudadano tenga un nuevo problema: dónde meter el coche”, ha dicho Guilabert. Los populares han lamentado que el plan de movilidad que está ejecutando González supone la eliminación de 1600 plazas de aparcamiento libre sin que se ofrezcan alternativas, en concreto, se prevé la eliminación de 710 plazas en Carrús, 510 en el Pla y Sector V, y 383 más en la zona centro y Raval. “Desde el Partido Popular exigimos que se ponga en marcha el plan de aparcamientos que solicitamos en las enmiendas y que hemos presentado en innumerables ocasiones. Necesitamos un gobierno que salga de la burbuja en la que se ha instalado, que dé explicaciones y sobre todo que dé alternativas a la supresión de tantas plazas de aparcamiento libre”, ha afirmado el portavoz del PP.