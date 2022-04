Elche retoma su emblemático Domingo de Ramos tras el parón de la pandemia

Miles de ilicitanos se preparan para volver a celebrar la emblemática procesión del Domingo de Ramos por las calles de Elche, Fiesta de Interés Turístico Internacional, tras el parón obligado por la pandemia sanitaria de la covid-19.

A lo largo de todo el fin de semana, los ilicitanos se acercan a los diversos puestos instalados en la plaza del Ayuntamiento y en los diversos barrios y pedanías ara comprar su palma blanca, bien lisa, rizada o de solapa, con la que participar en domingo en la procesión para acompañar a Jesús Triunfante, que como cada año parte del Paso de la Estación a partir de las 11 tras la bendición de las palmas.

Este año, tras el parón de la celebración de la Semana Santa por la pandemia, aumenta el número de puestos de venta de palma blanca hasta los 27 y además como novedad se ha instalado un espacio de exhibición de trenzado artesanal, una tradición única en el mundo de la que se encargan pocas familias en Elche.

El primer conocimiento del Domingo de Ramos en Elche se remonta a 1371, según se conserva en el Archivo Municipal, pero es en 1429 cuando se tienen noticias acerca del comercio de la palma, una actividad que todavía se mantiene en la actualidad, ya que cada año parten desde esta ciudad miles de palmas blancas con destino al resto de España y el extranjero.

Según marca la tradición, son los abuelos o padrinos los encargados de comprar las palmas blancas para los niños y además es costumbre que se estrene vestimenta para salir en la procesión. Incluso un refrán señala que "Diumenge de Rams, qui no estrena no te mans" (Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos).

En Elche existen una decena de talleres y particulares que trabajan en la elaboración de la palma blanca, que requiere de un proceso de conservación de la palmera y después de las palmas para lograr el singular e inigualable color amarillo que favorece su posterior trenzado.

Se trata de un trabajo artesanal y único en el mundo que se ha transmitido durante siglos entre generaciones de ilicitanos. Así, con meses de antelación, los palmereros se encargan de cerrar el ojo de la palmera en forma de cono para evitar el proceso de fotosíntesis y mantener el color blanquecino, y después cubrirlas con una capucha, con la que las palmeras reciban algo de luz para seguir creciendo.

Posteriormente, tras el proceso de selección por medidas y calidades, se cepillan todas ellas y se introducen en piscinas con cloro y agua para blanquearlas y se conservan en cámaras con azufre.

Las palmas blancas son cortadas y clasificadas y preparadas para la venta y unas se destinan a palmas lisas, tan cual salieron de la palmera, mientras que otras son trabajadas por las manos artesanas, que rizan las hojas para adornarlas con diferentes figuras.

Desde hace siglos, Elche exporta sus palmas blancas a otros países y también hace entrega de ellas a personalidades políticas y religiosas. Por encargo del Ayuntamiento se han enviado este año palmas lisas o rizadas de entre 3 y 3,5 metros de altura al Papa Francisco, a los Reyes de España y a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat Valenciana.

También al nuevo obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; al obispo de Solsona, el ilicitano Francisco Conesa, y al alcalde de Jaca, ciudad hermanada con Elche.

Mañana se celebrará la 61 edición del concurso de artesanía de la palma blanca donde participan las mejores obras en las modalidades de miniatura, formato intermedio o especial, que llega hasta los 2,70 metros.

El objetivo es promocionar la artesanía de la palma blanca, fomentar la conservación de este tradicional oficio y asegurar la supervivencia de una actividad productiva y económica con un importante arraigo en Elche. Los participantes saldrán en procesión con sus creaciones en la procesión del Domingo de Ramos. EFE.