Una empresa elaborará el informe para justificar el BIC del convento de las Clarisas

Una empresa va a encargarse de elaborar el informe que la Coselleria de Cultura ha reclamado al Ayuntamiento para que justifique porqué el convento de las Clarisas tiene que ser considerado Bien de Interés Cultural (BIC). El equipo de gobierno, que trabaja al mismo tiempo para que el inmueble se convierta en un hotel bajo el argumento de garantizar la conservación del deteriorado inmueble municipal, optó hace semanas por externalizar este trabajo. Un documento necesario para que la administración autonómica pueda, tras la petición que realizó un particular a finales de diciembre, incoar el expediente para dar la máxima protección al edificio más antiguo de la era cristiana de la ciudad.

El ejecutivo local de PSOE y Compromís vio conveniente que una mercantil y no los funcionarios municipales se encargaran de argumentar cuáles son los valores patrimoniales excepcionales del bien que lo hacen merecedor del BIC. La justificación que dio la edil de Urbanismo, Ana Arabid, es que necesitan de «un equipo especializado» para elaborar este informe sobre la joya patrimonial, un trabajo que, al parecer, requiere de un análisis exhaustivo de arquitectos y de historiadores.

Según fuentes municipales, ese documento se espera que pueda estar listo el próximo mes de mayo y a partir de ahí tendrá que ser remitido a la Conselleria. Los siguientes pasos hasta conseguir la máxima protección de La Merced, que supondría dejar en manos de Cultura la autorización final del convento, no son ni mucho menos rápidos.

Primero, Cultura tiene que analizar la información y si está justificada la petición instruye el procedimiento, se publica en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el inicio de la incoación, se abre el periodo de información pública y se recaba los informes necesarios pertinentes a esa declaración de BIC. La ley de Patrimonio establece necesario dos informes favorables de dos de las instituciones consultivas. Cuando el expediente está concluido se tendrá que elevar al Pleno del Consell para su aprobación definitiva. Desde el inicio del mismo hasta el final pueden pasar 15 meses.

Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue con la maquinaria encendida y hasta que se incoee el expediente tiene la vía totalmente libre para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y posibilitar el cambio de uso del suelo del convento. De hecho, a principios de mayo está previsto, salvo sorpresas, que el pleno apruebe el primer trámite para conseguir este fin, que no solo afecta a las Clarisas, sino también al futuro que se le quiere dar a los dos mercados, porque el ejecutivo local quiso tramitarlo de forma conjunta.

Sin frenos

El alcalde, Carlos González, tras las acusaciones del PP, partido que rechaza el hotel, aseguró la pasada semana que están haciendo un «riguroso cumplimiento de la ley» porque, para empezar, el expediente para la declaración de BIC no se ha incoado y, por lo tanto, nada les impide seguir adelante con su estrategia. En segundo lugar, porque considera que la modificación del suelo no choca, como dicen los populares, con el artículo 33 de la Ley del Patrimonio Valenciano. Y es que, uno de los párrafos de este articulado, deja a la Conselleria la potestad para autorizar la actuación cuando no se perjudiquen los valores del bien. Y de eso está convencido el regidor socialista, quien ha asegurado que lo que más se parece a un convento es un hotel porque no se modifica la estructura y quien ha defendido en más de una ocasión que un Bien de Interés Cultural es «perfectamente compatible» con el alojamiento hotelero, poniendo como ejemplo otros casos en España.

Frente a ello, una de las últimas críticas que ha hecho el PP al equipo de gobierno ha sido la de «estar obstaculizando» la declaración de BIC del convento al no haber remitido todavía la documentación que le ha pedido la Conselleria de Cultura.