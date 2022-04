Una colección de arte infantil en Elche

La Colección Juan Llorens de Arte Infantil se originó en Elche a finales de los años setenta del siglo XX. En aquellos tiempos mi sistema de pintar era extremadamente lento y laborioso, los pigmentos se iban depositando sobre la urdimbre de la tela por sucesivas capas y veladuras en seco. El resultado era muy similar a una lluvia de ceniza sobre el espacio pictórico. Las formas estaban inspiradas en las madejas de lava solidificada de la isla canaria de Lanzarote. Alrededor de mi caballete y mesa de trabajo se movía libremente mi hijo Sergio (La laguna, Tenerife, 1974) de apenas dos años de edad. Él tuvo la inmensa suerte de empezar a andar en un estudio-hogar donde no iba a tropezar con demasiados muebles y tan pronto pudo coger el lápiz comenzó a rayar sobre el yeso de las paredes de casa. Primero fueron marcas y rayas bastante cerca del rodapié, para a medida que pasaban los meses pintar unos centímetros más arriba. El resultado era un registro de trazos y signos de lo más interesante y cambiante. En la época de «los trenes», la vía arrancaba de su cuarto…, pasaba por el baño…, la cocina…, el comedor…, hasta llegar a donde yo estaba. «Hola, papá, vengo de Murcia con este supertrén, pero no me entretengas que aún quiero llegar esta tarde a América», y se iba rayando la pared de enfrente: «¡Chuf-chuf-chuf-chuf-chuf…!» Había veces que llegaba en barco de vapor y con una cera negra dejaba detrás de sí un kilométrico bucle, que era el humo.

La llegada de su hermana Emma (Elche, 1978) a las paredes de casa, cuatro años después, tenía que ser diferente: demasiados trastos por la casa y las paredes ¡tan «civilizadas» ya! Apenas quedaba espacio libre para colocar algún que otro dibujo suelto. A estas alturas Sergio ya dibujaba y pintaba en cartones magníficos «automóviles», «contiendas bélicas» o impresionantes «cacerías de tiburones», que fascinaban a la pequeña. Las historias gráficas de Emma serían después de las de su hermano y proliferarían las «granjas», con sus gallinitas, conejitos, mariposas, etc. Ella referiría los tiempos de paz y tranquilidad… Atento observador y gran admirador de los dibujos y pinturas de Sergio y Emma en cartones y papeles, surgió la idea de ponerles la fecha de realización a todos los trabajos e ir guardándolos como simple recuerdo familiar. Pero comenzaba en Elche una exhaustiva colección cronológica de arte infantil. El apasionante viaje desde los garabatos hasta el realismo visual. La colección de dibujos, pinturas, collages y bordados de Sergio y Emma abarca trabajos desde los tres años hasta las últimas realizaciones antes de emprender su vida adulta. Los trabajos guardados están hechos con diferentes técnicas y sobre los más variados soportes, realizados en casa y en la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater de Elche. Sergio se decantaría más por el dibujo y Emma por la pintura. La primera salida de la colección para ser mostrada al público y a la colectividad educativa fue en mayo de 1987, en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, con el título de Sergio y Emma (Principio de algo). En 1991, la colección, con la incorporación de las últimas producciones de Sergio y Emma (17 y 13 años ya), se presenta en el Museo del Parque Municipal con el título La otra exposición, organizado por el Ayuntamiento de Elche. Con charlas explicativas para los colegios interesados. En la actualidad, abril de 2022, la colección se ha visto felizmente enriquecida con las producciones del hijo de Sergio (Héctor, Orxeta, 2013) y los hijos de Emma (Alba, Elche, 2009 y Adrián, Elche, 2014). Mención aparte merecen los trabajos realizados en colaboración. En 2017 se presentó en la Sala de la Orden Tercera, de Elche, la exposición Nanas de la cebolla a Miguel Hernández, con pinturas de Juan Llorens/Alba Granados. Permanece inédita la serie Elogio del arte infantil, realizada en estos tiempos de pandemia, con pinturas inspiradas en dibujos de Héctor y Adrián. Continuando con las buenas relaciones entre arte y la educación, se ha pensado en volver a hacer útil la Colección como recurso didáctico para la Educación Artística, con charlas, conferencias y exposiciones, dirigido a la comunidad educativa y al público en general. La idea es presentar a la observación y reflexión del alumnado, de los docentes y de la sociedad la enorme belleza plástica de las expresiones infantiles y hablar de los trabajos de los niños igual que hacemos con las obras de los artistas de los museos. En esta ocasión, más cerca de las realidades de los estudiantes y de los espectadores: el fascinante desarrollo gráfico-plástico de cualquier persona según sus etapas evolutivas. Que otorguen al alumnado una mayor confianza creativa y animen a todos al disfrute de las expresiones artísticas sin complejos. Continuará...