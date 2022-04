«Tengo fuerza, ilusión, experiencia y apoyo social para volver a obtener una amplia mayoría electoral»

La entrevista tiene lugar en la Alcaldía la tarde del Martes Santo.

¿Por qué el PP no quiere que vuelva a ser otra vez el candidato?

Es evidente. Si yo fuera todo lo que dice el PP, ¿quién sería el candidato que preferirían? ¿el peor, no?, ¿por qué me tratan de demonizar o destruir mi imagen? Probablemente porque hemos obtenido un resultado muy positivo y somos capaces de construir una mayoría más allá del espacio electoral del Partido Socialista. Si fuera un candidato cómodo no dirían lo que dicen: banalidades, inconsistencias, falta de respecto...

¿Y usted sabe cuál va a ser su futuro dentro de un año?

Primero pienso que cada debate tiene su momento y los importantes, más todavía. Algunos, como el PP, quieren adelantarlos. Yo estoy gobernando y resolviendo retos y problemas. Estoy en un momento de reflexión que no escondo. Para mí es muy importante saber lo que piensa mi partido como también lo que piensen los ciudadanos. Me animé en 2014 porque percibía que entre los ciudadanos había una opinión de que podía ser un buen candidato en 2015. Eso lo percibí también en el 2019. Quiero pulsar la opinión de mi partido y de los ciudadanos y formar la mía sobre lo que, finalmente, quiero hacer. Me influye todo eso. Me encuentro en un momento en el que tengo fuerza, experiencia, proyectos, ilusión y apoyo social para volver a obtener una amplia mayoría electoral. En ese contexto estoy, pero ser candidato es una decisión que se adoptará en su momento y que debe ser producto de la interacción con los ciudadanos y el partido.

¿Y si se lo pide el partido?

Yo no voy a decir que no, pero esos factores son importantísimos, como los electores potenciales del PSOE que llegan más allá de la ideología. Me gustaría que me dijeran por la calle si debo o no ser candidato, pero nadie me lo pregunta, y me gustaría.

¿Usted tenía un compromiso de estar dos mandatos? No cree que mal haría su partido renunciando al alcalde de la ciudad más grande en la Comunidad en que gobierna?

Compromiso de dos mandatos... no. El primer compromiso fue sacar las primeras elecciones. Y en las segundas, obtuvimos diez puntos más que el partido de media en la provincia y en la Comunidad. Pero yo no me lo planteo en términos personales, eso solo es una pequeña parte.

¿Tiene la sensación de que se ha perdido este mandato con la pandemia?

Está siendo excepcional. Dos de los tres años han sido de pandemia, que han exigido un esfuerzo extraordinario en el que hemos tenido que alterar las prioridades...

...Y también una guerra...

Que está teniendo consecuencia en las familias y en las empresas, que también nos ha exigido. Ha primado lo excepcional pero hemos sabido sacar lo necesario. Ha sido peculiar pero ha pasado muy rápido.

¿Le ha enriquecido el reto?

Estos dos años han tenido un elemento corrector al alza. Han sido dos años que han valido por tres. Se han tomado decisiones políticas que nunca hubiéramos pensado, pero creo que hemos salido airosos, aunque cuando uno gobierna nunca está satisfecho del todo con la gestión.

Se ha reunido con el presidente de la Diputación esta semana, ¿por qué no le convence que quiera invertir en Elche?

Yo distingo cosas. Hay una buena coordinación con el Palacio de Congresos para conseguir un objetivo, pero la situación que se vivió el sábado (día 9) en la ciudad merece un reproche político. Mazón no puede venir a anunciar un proyecto al margen del alcalde y del gobierno municipal. Vino a una cafetería a anunciar un proyecto de envergadura. El quiere pagar el estudio que tiene que ejecutar otra administración. Eso no es ortodoxo. No ha contado con nadie. Esto de planificar las infraestructuras no es una cuestión de ocurrencias. Nosotros tenemos un plan de infraestructuras después de un trabajo técnico y de escuchar al Consejo Social. Si después alguien quiere plantear algo lo mínimo es preguntar. Él plantea una infraestructura, el Tram, que cuesta 300 millones cuando nosotros trabajamos en otra que nos conecte desde Matola con el aeropuerto o el Parque Empresarial. Se trata de racionalidad y de prioridades. Somos nosotros los que tenemos que decirle a la Generalitat qué quiere Elche, no un tercero que un día anuncia un Tram.

¿Es oportunismo entonces?

Es falacia electoral.

¿Por qué no se completan las infraestructuras del Gobierno?

Hay dos infraestructuras importantes en marcha pese a todas las dificultades y vamos a por la tercera. Una es el AVE que ha llegado a Elche, está en funcionamiento y llevando un número de pasajeros no recuerdo....

...Se lo digo yo, 20 por trayecto...

Bueno, hasta que no esté completo con Murcia está en una fase de maduración. Cuando llegue allí tendrá las frecuencias y llevará los pasajeros que tiene que llevar. Elche aporta a la línea el 18% que es una cifra razonable. Pero también se han hecho los accesos al aeropuerto y espero que pronto, en cooperación con la Generalitat, la Ronda Sur.

Esa no es del Ministerio...

Pero la va a pagar la Generalitat con los fondos extraordinarios del Gobierno. Y hay un cuarto, los 45 millones, que va a venir para la modernización del regadío financiado con Fondos Europeos. Hay hitos de los que no somos conscientes del impacto que tienen en la dinámica en la ciudad.

En casi siete años de alcalde no ha remodelado áreas. ¿Por qué?

En los cuatro primeros hice una: invitamos a salir a una formación política (Ilicitanos por Elche) e incorporamos a otra (Partido de Elche) y hubo un ajuste, pero la estabilidad que generamos es lo que posibilitó uno de los incrementos en 2019 más importantes, en votos y concejales, de las grandes ciudades españolas. La estabilidad política es una obsesión para mí. En esta teníamos muchos concejales nuevos que tenían que gestionar en una situación inédita. El equipo funciona bien y trabaja mucho, se implica y si algo no funcionaría haría cambios. Tengo la certeza de que la distribución de competencias que hicimos la encajaron bien y hoy están más contentos que el primero día y cumpliendo los objetivos.

Coincide en que el sentido del voto de su grupo en dos plenos le han traído más problemas que beneficios. Me refiero a cuando respaldaron la iniciativa de incluir la «E» de Elche en las siglas de la UMH y el día que decidieron volver a reclamar al presidente Puig los 43 millones de la deuda que días antes había negado...

Los acuerdos de pleno son lo que son: Posicionamientos políticos. Con honestidad, me incomoda el haber ocasionado una molestia o preocupación en el rector. Defiendo el que tiene que haber una relación intensa de coordinación y alianza estratégica. La Universidad de Elche es lo mejor que le ha pasado a la ciudad en el siglo XX. Somos las dos caras de la misma moneda. Ahora, creo que en el fondo el espíritu de aquella moción tenía sentido y era ver reflejada la inicial de nuestra ciudad en el acrónimo de la Universidad. Era necesario, positivo y esperado.

¿Y con la deuda de la Generalitat?

Puig ha sido el único presidente que ha reconocido la deuda con la ciudad. La mayor se cumple. El impulsor de esa iniciativa han sido mis antecesores que se lo reclamaron a Zaplana, Camps y Fabra y que nunca la reconocieron. Yo he sido el alcalde que ha tenido la fortuna de que el posicionamiento político tuviera una respuesta en la Generalitat. La moción del PP no cambia para nada el debate.

¿Pero Puig ha negado ahora que se deban 43 millones?

El presidente tiene una posición inequívoca con Elche y aquí hay dos temas. Este ha sido el gobierno de la Generalitat que más ha invertido en los 40 años de Democracia en la ciudad. Eso es inequívoco. La otra parte es que la ciudad reclama 43 millones que el presidente ha reconocido en su despacho y en la ciudad.

Pero le insisto, hace menos de un mes Puig ha negado la deuda...

Yo me aferro a esos dos hitos y lo que diga el PP con arreglo a los terrenos no tiene coherencia. Quien ha votado en contra de esa reclamación en el salón de plenos era el PP ya estuviera en el gobierno o en la oposición. Nosotros no tenemos inconveniente en mantener lo que hemos dicho siempre.

Pero alcalde, ni se ha firmado ese compromiso de pago y lo único que conocemos de inversión es el edificio de Correos que nadie sabe qué va a ser tras tres años...

La Conselleria lo ha explicado.

Bueno lo que ha dicho la Conselleria es que va a contratar a una empresa para que nos diga dentro de 18 meses qué se tiene que hacer ahí, no sé si se refiere a eso...

Lo que se ha contratado es el concepto de lo que se quiere hacer, cómo le damos contenido.

¿Y quién tiene que decidir en qué se gastan esos 43 millones? Este proyecto de Correos que ha cambiado varias veces de nombre, ¿es de ustedes?

Lo tiene que decidir la Generalitat y el Ayuntamiento. La adquisición de Correos no fue unilateral ni sus contenidos. Nos hemos estado reuniendo telemáticamente con todos los empresarios y con la Conselleria y debatido con 30 agentes sociales. No ha sido una decisión unilateral. Ha sido un concepto que ha evolucionado y que creo que es más amplio. Cuando te pones a hacer un proyecto, se transforma. El learning factory nos va a convertir en una referencia nacional e internacional. De mucho alcance y envergadura, positivo para el calzado y para otros sectores económicos pues se ha ampliado su ámbito y objeto. Va a afectar a la economía de la ciudad y va a ser un centro de referencia para la Comunidad y España porque se rebasa la barrera sectorial.

¿Cree que la inversión en un teatro, anunciado en la parcela de J’Hayton, es lo que necesita Carrús?

Mis deseos hubieran sido otro proyecto para el barrio, aunque como consecuencia del debate que se ha mantenido el Palacio de Congresos va a la avenida de la Libertad, que va a ser positivo porque se desencalla. Ahora tenemos que darle forma y contenido que es en lo que vamos a trabajar de inmediato. Hay un gran proyecto cultural en Carrús cuyo eje principal es un segundo teatro. Tenemos uno que ha cumplido 101 años, que se puso en marcha en 1920 para una ciudad de 30.000 habitantes. Ahora tenemos 200.000 habitantes más, entiendo que la ciudad tiene capacidad y demanda cultural para una infraestructura de más tamaño y alcance. Nuestro Gran Teatro no es el que necesita una ciudad de 234.000 habitantes, aunque le sacamos un gran rendimiento. Si se analiza las ciudades de nuestro tamaño tienen dos teatros, uno de ellos con más de mil butacas, y un palacio de congresos como infraestructuras culturales. Un segundo teatro no es una necesidad de Carrús sino de la ciudad. Aquí hay espectáculos que no vendrán nunca si no lo tenemos. El teatro de Elche del siglo XXI estará en Carrús.

¿Por qué están enfadados los vendedores del mercado con usted?

Huyo de las simplificaciones. Siete años después se han resuelto los problemas esenciales: el contrato, la modificación del Plan General que está en marcha y se encargó a Pimesa la gestión. A mí me dicen que sí están contentos....

...A usted le dicen una cosa y a nosotros otra...

Tenemos un proyecto de futuro para el mercado y hemos resuelto los nudos gordianos de la cuestión. Ahora estamos haciendo el proyecto de futuro y reconstruido el consenso donde antes había enfrentamiento. El único agente que está con el paso cambiado es el PP que se ha quedado en esa idea absurda e inviable de que el mercado vuelva al antiguo edificio.

Pero entenderá que llevan siete años desplazados y no saben cuándo acabará esta situación...

El impulso político y las decisiones están adoptadas una tras otra.

Y las Clarisas, ¿cuándo saldrá el concurso para convertirlo en hotel?

Hablar de plazos es complejo cuando son decisiones que requieren de dos o más administraciones, pero las voluntades son inequívocas y coherentes. Hemos impulsado las modificaciones del Plan General. Ahora falta la otra parte, la Conselleria. El objetivo es ir avanzando al máximo dentro de esta legislatura. Cada proyecto es distinto. El mercado nada tiene que ver con las Clarisas pues será más fácil la consolidación y la licitación cuando se tenga la modificación del Plan General. En cualquier caso, sobre las Clarisas le digo que es compatible ser BIC, Patrimonio de la Humanidad y hotel histórico.

¿Y va a haber algo acabado en este mandato?

Trabajamos con el objetivo de evidenciar las grandes transformaciones que queremos llevar en el antiguo y el nuevo mercado y lo vamos a conseguir.

¿Cree que está la Dama más lejos de Elche que hace tan solo un año?

Honestamente, estaba más cerca con el anterior ministro (Rodríguez Uribes). Diría que al alcance de la mano. Era una posibilidad cierta. Ahora es algo más complejo, pero yo nunca tiro la toalla.

¿Está informado sobre los informes que se va a hacer al busto?

Lo primero que hay que saber en cómo está. El director general (de Bellas Artes) ha esgrimido informes de la anterior cesión (en 2005) y ahora está trabajando en esa actualización y en la valoración. Yo no sé cómo está, sí que sabemos que ha habido un cambio de postura, un endurecimiento por los técnicos que el ministro de Cultura ha asumido como una decisión política.

Si la Dama está tan mal, ¿lo mejor no sería que estuviera aquí y no en Madrid?

Que pidamos la Dama no es una cuestión folclórica y turística para tener repercusión, ni sentimental, lo es también de más cosas: de impulso y visibilidad. Nosotros hemos mantenido como Partido Socialista una postura muy clara sobre la Dama y habíamos generado un paréntesis por el compromiso del Gobierno para la cesión. El Ministerio tiene que convertir el MAHE en subsede del Museo Arqueológico Nacional. Esa es nuestra posición de fondo. La Dama seguirá siendo patrimonio nacional y puede estar en la ciudad de forma estable si no es permanente.