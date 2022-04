El alcalde llama "falacia electoral" el anuncio de la Diputación sobre el estudio del tranvía para Elche

El reciente anuncio del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de encargar un estudio para ver si es viable que Elche tenga tranvía ha desencadenado un nuevo desencuentro con el alcalde de la ciudad, Carlos González. Después de que las aguas parecieran calmadas entre el líder popular y el regidor socialista al alcanzar un acuerdo para el palacio provincial, se ha producido otro encontronazo entre ambos. Al equipo de gobierno ilicitano no le ha sentado nada bien la jugada del PP de tratar de ponerse por delante para estudiar la posibilidad de contar con ese transporte sostenible y tres días después de las declaraciones de Mazón, el primer edil se ha despachado contra el planteamiento del dirigente de la institución provincial. Una propuesta que el máximo responsable municipal considera que es una "falacia electoral".

González le ha afeado "falta de respeto institucional" a Mazón porque, en primer lugar, dice que no ha contado con el Ayuntamiento, ni con el equipo de gobierno. "Es una auténtica desconsideración. Estoy seguro que en ningún municipio se da una circunstancia tan anómala como ésta", ha reprochado el regidor socialista. En segundo lugar, ha advertido que la Diputación no tiene competencias sobre la movilidad, sino que las tiene la Conselleria de Transportes y ha dicho que no entiende a qué se debe este anuncio. "Lo hace de espaldas a quiénes somos destinatarios de la iniciativa", ha recriminado. Para González, esta propuesta "ni es realista ni tiene detrás un análisis profundo ni riguroso porque la ciudad ya cuenta con un plan de movilidad tanto municipal, como metropolitano presentado recientemente por la administración autonómica". Además, el alcalde ha defendido que Elche cuenta con un plan estratégico de las infraestructuras que necesita y que está consensuado con los agentes sociales para la próxima década. "La apuesta es potenciar el Cercanías y conectarlo con el Parque Empresarial, IFA, el aeropuerto y con la estación del AVE en Matola", ha recordado, una cuestión que "fue acordada el 19 de noviembre de 2019 en el consejo social, del que forman parte los que hacen esta propuesta". El regidor socialista no ve razonable apostar por estos dos medios de transporte diferentes. "Un kilómetro de tranvía cuesta entre 13 y 15 millones de euros y están planteando una infraestructura de 25 millones de euros para unir Elche con Alicante, con el Parque Empresarial y Torrellano. Es un proyecto multimillonario cuando se está trabajando en otra infraestructura que da el mismo servicio" ha advertido, además de mostrar sus reticencias con partir la ciudad en dos para poner una vía.

Con todo ello, el alcalde ha seguido lanzando críticas a un anuncio que considera que es "improvisado, sin análisis, inconsistente" y ha añadido que Mazón "debería haberse reunido con el conseller de Infraestructuras que es el que tiene capacidad para invertir y debería de haberlo planteado al alcalde primero".

Fue este sábado cuando el presidente de la Diputación en su visita a Elche lanzó la polémica propuesta y aseguró que “una deuda histórica con Elche es que la ciudad cuente con un tranvía y ya que la Generalitat se niega a ponerlo en marcha, y ni siquiera ha puesto el informe de viabilidad encima de la mesa, la Diputación de Alicante va a encargar ese estudio”. Carlos Mazón explicó que una vez este realizado este informe sobre la viabilidad del proyecto “se lo pondremos encima de la mesa a la Generalitat para ver si con ese documento se sigue negando a ejecutarlo y a que Elche tenga el tranvía que se merece”.