El Hospital del Vinalopó pone en marcha un programa de intervención para la disfonía a través de videotutoriales que se receta en la consulta del logopeda. Con esta iniciativa los pacientes podrán autocuidar su voz desde casa con ejercicios tutorizados y guiados por una especialista del departamento de salud.

La afonía es un problema común que la mayoría de personas ha sufrido en alguna ocasión. Normalmente son afonías que duran poco tiempo. Sin embargo, cuando este problema se repite con frecuencia, sin encontrar una causa evidente y duran más de cuatro días, deben ser valoradas y atendidas por los profesionales sanitarios, apuntan desde el departamento de salud.

Así las cosas, con este programa los pacientes pueden iniciar de forma temprana la rehabilitación compatibilizándolo con sus obligaciones y responsabilidades diarias, reduciendo el número de consultas presenciales en el hospital.

Indican desde el hospital que a raíz de la pandemia de coronavirus, y en particular por el uso de mascarilla en interiores de centros sanitarios, la logopeda no podía realizar en consulta algunos de los ejercicios como la fonación a través de cañitas. Además, la especialista no podía ofrecerles el modelo de la posición de sus labios.

Programa

El programa de intervención consta de 5 videos de ejercicios de unos 4 minutos de duración cada uno. “Para conseguir unos resultados óptimos el paciente deberá repetir cada tutorial 2 veces al día, durante 5 días. Cuando ya han completado un vídeo (10 sesiones de práctica), podrá avanzar al siguiente video. Finalmente completará un tratamiento de 25 días de duración y 50 sesiones de práctica de ejercicios de voz”, explica Elena Gras, logopeda.

El Día Mundial de la Voz se celebra cada 16 de abril con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar y cuidar la voz en la vida diaria, tanto en las relaciones personales como en las profesionales. En la actualidad, cerca del 5% de los españoles sufre algún trastorno de las cuerdas vocales que requiere atención médica, según datos de la SEORL. La edad con mayor incidencia de estas patologías se sitúa entre los 25 y los 45 años, siendo los nódulos la patología benigna más frecuente, representando entre un 17 y un 24% del total de estas patologías de las cuerdas vocales.

Es así que los problemas de voz afectan a la calidad de vida de las personas, puesto que la voz es la herramienta de trabajo de muchos y es el instrumento mediante el que todos expresamos nuestras opiniones y emociones. Los problemas de voz son muy limitantes y pueden producir sentimientos de frustración y aislamiento social. El tratamiento indicado para estos trastornos de voz, esté o no asociados a una lesión en las cuerdas vocales, es la realización de ejercicios vocales, ejercicios con su voz.