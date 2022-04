«Este Primero de Mayo se celebrarán acuerdos como la reforma laboral»

¿Hay más derechos laborales pero menos garantías?

Como el lema de este año, la solución pasa por subir salarios. Si ponemos en valor estos dos años de pandemia, donde el diálogo social se ha puesto como herramienta fundamental para llegar a acuerdos como los ERTEs para que las empresas no cerrasen y no se perdiese empleo. La función de los sindicatos mayoritarios permiten llegan a acuerdos para consolidar derechos. Este año decimos que este uno de mayo es un año especial, si bien venimos años celebrando actos reivindicativos, este año nos tenemos que alegrar, se han logrado acuerdos como la reforma laboral.

¿En qué se ha notado en Elche la nueva reforma laboral?

Se han visto aumentos de la contratación fija mes a mes. A pesar de que la guerra en Ucrania ha movido los cimientos con el alza de los precios energéticos, estamos viendo ese impacto, son muy alentadores, valoraciones muy optimistas. También hemos pasado a conseguir el Salario Mínimo Interprofesional, ahora la media ya no es 700 euros si no 1.000, es un avance importante el compromiso con el Gobierno central, finalizar el año con la subida los 1.065 logrando la recomendación de la carta social europea. Estamos en una recuperación que hace ascender los salarios. También hay que recordar otro logro que es la reforma de las pensiones, que se han adecuado al IPC.

¿Y cómo acabar con la precariedad en el calzado o la hostelería?

Estamos trabajandEo con muchos organismos para empezar a bajar esos datos de economía sumergida, si somos capaces de ello habrá un crecimiento sostenible. Estamos mes a mes exigiendo más inspección laboral y que se vaya dotando de más recursos para que vayan aplanando esas situaciones. A un trabajador cuando le das estabilidad su capacidad de desarrollarse es mejor.

¿Y cómo compensar por la inflación?

No tiene solidez ni argumentación que la parte empresarial no quiera reflejar cláusulas de subida después de la inflación, no se entiende que no quieran subir. Estamos en el diálogo social, hay que hacerles entender que se puede hacer un pacto de renta, que en los convenios haya una cláusula de revisión.

¿Cómo valora la evolución laboral en esta década?

Ha evolucionado en positivo porque las formas de hacer política son muy diferentes a 2008, cuando hubo pérdidas de empresas. Hoy en relación a esa valoración vemos que la política se hace de otra forma basándose en las personas y no solo con baterías de ayudas.

¿Cuál es el futuro del sindicalismo?

Es peculiar que en la crisis de 2008 tuvimos una pequeña bajada de afiliación, ya se ha recuperado, llevamos muchos años en los que mes a mes tenemos muchas afiliaciones y por ahí pasa. Estamos en un mundo globalizado, ya no competimos contra nuestra propia autonomía, el diálogo tiene que ser con recursos. España no estaría en esta situación si no fuese por Europa, somos muy positivos en el balance de los derechos que se están consiguiendo. Es la primera vez en la historia donde, incluso en contra de políticos, con la parte empresarial hemos llegado a acuerdos.