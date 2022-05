«Vivimos del mercado y nos afecta toda la incertidumbre económica y política»

El colectivo Reimpúlsate celebró este jueves en el centro de Congresos un encuentro anual entre socios para tratar de entrar en contacto con otras empresas de diferentes sectores.

En estos momentos de incertidumbre económica, ¿es más esencial que nunca que haya asociacionismo entre empresas?

En todo este tiempo de la pandemia que hemos tenido momentos en los que no podíamos relacionarnos ni salir, este apoyo mutuo ha sido fundamental. Hay situaciones en las que se ha visto un socio que ha necesitado el apoyo de los demás. Y no es lo mismo, sobre todo en la pequeña empresa, el autónomo, se lo tiene que comer todo solo, y esto es una forma de apoyar, de poder ayudarnos unos a otros y cuando tienes una necesidad encontrar quién te ayude y te cuente su experiencia, al final te sirve.

¿La pandemia ha debilitado al colectivo?

Sí que se ha notado en el mercado, que se ha ralentizado. El mercado se ha parado pero en cuanto a relaciones se han fortalecido. Hemos tenido la gran suerte de que desde la primera semana de confinamiento empezamos a hacer nuestras reuniones semanales por Zoom y no hemos perdido ninguna. Todos los martes a las 8 horas hemos seguido nuestra metodología, fueron online hasta que pudieron ser presenciales. No nos ha perjudicado si no que nos ha hecho más fuertes. Tenemos una obligación de acudir a las reuniones, si cabe hay más facilidad de hacerlo online que desplazarte a otro punto.

¿Ha ido aumentando el número de socios?

En las primeras sesiones hace casi 9 años fuimos diez socios, y en pandemia han entrado tres. El número llega ya a 46 empresas y uno de los cometidos de este encuentro anual también es la nueva entrada de socios y de hecho dos han entrado hoy (sobre ayer), el resto por nuestra metodología de entrada de socios pueden ir a las reuniones para decidirlo.

¿Cómo están atravesando la inflación las empresas?

Todo lo que sea incertidumbre política o económica lleva a que proyectos que se pueden echar adelante se queden en suspensión y claro que nos afecta porque vivimos del mercado y las ventas. En el momento que hay una situación rara lo primero que hace la gente es echar el freno, y eso se ha notado. Yo tengo una empresa de domótica y seguridad, y a mi lo que me está pasando es que cada semana que pido precios me dan unos diferentes, pero tú ya has pasado presupuestos, y a veces tiene que asumirlo la empresa porque no le puedes decir al cliente que le pasaste la semana pasada un presupuesto y le digas que han subido los precios, eso no es comercial, y claro que nos afecta.

¿Se están portando bien las administraciones?

Apoyo hay, ayudas más durante el tiempo de la pandemia con el tema de los ERTE’s, suspender pago del autónomo… hasta qué punto son suficientes o no… me imagino que en cada caso particular habrá empresas donde se han aliviado los problemas y en otras no.

En la asociación que representa hay empresas de toda índole. ¿Cómo se pueden ayudar?

Principalmente con referencias. Hay muchas sinergias en el grupo porque si una persona hace reformas puede llamar al cristalero, al pintor o al electricista. Esas son las referencias internas y luego las externas, que si tengo un cuñado que se está haciendo una casa… todo se traduce en tener a 46 comerciales en la calle trabajando para ti, pensando en ti a coste cero. Es la panacea, y si encima tienes referencia de ese profesional, mejor que mejor. Esa red de contactos y ventas se multiplica. Por poner un ejemplo, en estos ocho años que llevamos activos nos hemos dado 6.300 referencias entre nosotros y el negocio generado de ellas supera los 6,5 millones, creo que eso es bueno.