Los contratos en Elche superan la media autonómica y estatal pero más de la mitad son a tiempo parcial

Elche ha triplicado en el primer cuatrimestre de 2022 (periodo de enero-abril) el porcentaje de contratos fijos de los últimos años, hasta situarse en el 35,28% del total (7.324 sobre 20.757), muy por encima tanto de la media autonómica (30% con un total de 187.223 contratos) como de la estatal (28,6% con 605.342). Un excelente dato que el sindicato Comisiones Obreras achaca a, precisamente, la precariedad del trabajo que se ofrecía hasta hora en la ciudad y a cómo la reforma laboral del Gobierno (aprobada en el Congreso por un voto telemático y erróneo de un diputado del PP) ha permitido un despegue tan rápido al ajustarse mejor, consideran, a las condiciones del mercado que se ofrecen en Elche y que tienen en el sector servicios desde hace años su principal «maná». Se trata de fijos discontinuos que tienen garantizado trabajo en función de las necesidades de las empresas, lo que va ligado muchas veces a campañas. Una modalidad de contratación muy presente en los servicios que hasta ahora no se utilizaba.

Para entenderlo también hay que tener en cuenta que algo más de la mitad de esos más de veinte mil contratos firmados en Elche desde enero son a jornada parcial, concretamente 10.615 (por 10.142 a jornada completa). Es decir, hay más estabilidad pero con ofertas que no cubren las horas o las semanas o meses. Y en esto el sindicato considera que habrá que estar muy vigilante para que las ventajas que las empresas obtienen a cambio de no poner fecha de final a la relación laboral no se conviertan en excesos sin remunerar para los trabajadores.

Aunque la Semana Santa ha tenido lugar en abril (10 al 16) el mejor mes del año en cuanto a nuevas altas en la Seguridad Social ha sido marzo, pues se firmaron 5.925 por los 5.125 de este último mes. Ahora bien ha sido en este donde se han registrado más contratos fijos, 2.995 (58%), por los 2.130 (42%) temporales.

Servicios

Los datos también demuestran la dependencia, cada vez mayor, que Elche tiene del sector servicios (ocio, restauración, turismo, comercio...) porque ha acaparado ya el 69,8% del total, con 14.507 contratos, por los 4.188 de la industria (20%), los 1.522 de la construcción (7,3%) y los 504 de la agricultura (2,6%), lo que dice bien a las claras la pérdida de pujanza del municipio en empresas que generan valor añadido.

Y, pese a que el sector servicios es con diferencia el más pujante, los hombres siguen acaparando la mayor parte de los nuevos contratos, hasta el 52,5% (10.880) por el 47,5% (9.877) de mujeres. El 86% de los empleos (17.663) son para españoles y el 14% restante (2.894) para extranjeros.

El principal nicho de trabajo se ofrece en Elche a personas entre 25 y 44 años, con 10.900; por encima de los mayores de 44 años, que fueron 5.800; y los 4.000 entre menores de 25 años, lo que es uno de los principales problemas de la sociedad, la oferta de empleo. A pesar de ello, llama la atención que en el último pleno del Ayuntamiento de Elce los dos partidos que conforman el equipo de gobierno, PSOE y Compromís votaran en contra de una iniciativa de la oposición (Vox) para poner en marcha fórmulas que incentiven el empleo juvenil.

Los más de 20.000 contratos, pero principalmente ese incremento del número de indefinidos, son un excelente dato. Ahora bien, habrá que analizar la evolución de los próximos meses y, principalmente, comprobar si esa dependencia del sector servicios redunda en nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en la campaña alta del turismo, en los meses de verano. Hay que tener en cuenta que esas 20.757 contrataciones que se llevan en el primer cuatrimestre deberán aumentar de forma muy importante si se quiere repetir datos como los de 2017, cuando el año acabó con 78.503 contratos, aunque ese año los indefinidos no fueron ni el diez por ciento, concretamente, el 9,95% por un 90,05% de temporales; o 2018, con 79.095 contratos, de los que prácticamente el doble fueron sin fecha de finalización, alcanzando el 18,87%. En cambio, el pasado año, en mitad de la pandemia fueron 65.756 (11,49% fijos); y en 2020, cuando saltó la alarma sanitaria, solo 52.015 (con un 11,27% de indefinidos).

Casi 22.000 ilicitanos comenzaron mayo engrosando las listas del paro

Hay cerca de 22.000 personas apuntadas a las listas del paro en Elche en estos momentos, según los datos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras. Elche ha llegado a tener alrededor de treinta mil demandantes en los peores años de la recesión económica. Los servicios, con más de 13.000 personas esperando una oportunidad laboral, acaparan la mayor parte de la demanda, por delante de la industria, con más de 4.600, de la construcción, con 1.600 y de la agricultura, con 860. Más preocupante es el dato de mujeres que buscan trabajo sin suerte, son el 62% del total, más de 13.600 por 8.300 varones.

Con respecto a marzo, donde las contrataciones fueron más que en abril, las listas del desempleo se han mantenido prácticamente en cifras muy similares porque solo bajaron en 127 los demandantes de empleo.

Ahora bien, si se compara con abril de 2021, este pasado mes ha sido mejor que el del año pasado en 4.800 contratos más. La tendencia es que esa cifra siga bajando, lo que va a depender y mucho de factores externos, como pueden ser la situación internacional o un rebrote del covid, que ha sido el principal causante durante los últimos años de la pésima situación de una economía a nivel mundial que sigue recuperándose.