Elche Piensa se reúne con la cúpula de los empresarios valencianos

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha sido el invitado del mes de mayo de la tertulia la Plataforma cívica independiente Elche Piensa, que de nuevo se ha celebrado en el restaurante La Taula del hotel Milenio. Salvador Navarro acudió acompañado de la ilicitana y miembro de Elche Piensa, Esther Guilabert, que hace unos meses pasó a ocupar el cargo de Secretaría General de la CEV, explica el colectivo en una nota.

Guilabert fue la encargada de presentarlo en la tertulia y destacó su conocimiento de la realidad empresarial, de sus necesidad y retos, lo que marca su perfil ejecutivo en la presidencia de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, así como su diligencia al frente de la vicepresidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El invitado compartió con los asistentes que para el puesto de la secretaría general quería una persona que fuera de la provincia de Alicante, mujer y con un perfil distinto al habitual. Considera que la inclusión de la ilicitana Esther Guilabert también ha ayudado a rejuvenecer la institución.

A la tertulia acudieron miembros de la Plataforma Cívica Elche Piensa y distintos invitados, entre los que se encontraba el alcalde de Elche, Carlos González quien escuchó atentamente las intervenciones de Salvador Navarro. El presidente de CEV resaltó durante su alocución la importancia de que los empresarios, a través del tejido asociativo, permanezcan unidos y con independencia económica para poder desarrollar proyectos, defender intereses empresariales y ser efectivos. “La clave es ser independientes económicamente de las instituciones públicas.

Otra cosa es tener colaboraciones, pero nuestra financiación ha de ser mayoritariamente privada. Con independencia podremos ser críticos cuando consideremos que tenemos que serlo, siempre con argumentos”, destacaba Navarro. Entre los objetivos de la CEV, está el de vertebrar la Comunidad Valenciana. Entre los objetivos de la CEV, está el de vertebrar la Comunidad Valenciana. “El papel de la CEV en los últimos 5 años es el de vertebrar el territorio. Hemos sido individualistas años, y eso está cambiando, para ello es importante el papel de las organizaciones”. Navarro destacó, ante las preguntas de los asistentes, que más pronto que tarde deberá haber un AVE que vertebre la Comunidad. “Espero que antes de 2024”, aseveró Navarro. También hizo referencia a la importancia de las infraestructuras para el territorio, un ejemplo de ello es la de trabajar juntos en potenciar el Puerto de Alicante para toda la provincia. Un proyecto donde considera que la ciudad de Elche debe tener presencia y participar activamente. A través de esa vertebración de la Comunidad Valenciana “Elche tiene la oportunidad de coliderar la capitalidad de la provincia”.

En su intervención, también habló del apoyo de CEV a la reforma laboral, negociando, haciendo ciertas concesiones, pero pensando en el bien común. Aseguró que esta negociación ha servido para minimizar el impacto negativo, y que ese debía ser el objetivo de las organizaciones.

Defendió que las organizaciones deben marcar tres o cuatro proyectos, no más, y defenderlos durante la legislatura, ya que las instituciones públicas tienen sus tiempos administrativos y si se escogen demasiados proyectos que defender, no se consigue ser efectivos. Consideró que la Comunidad Valenciana se merece tener una posición relevante en Madrid ya que en la zona contamos con empresas importantes y un tejido empresarial rico, que no puede pasar desapercibido. Una posición por la que también hay que luchar en Bruselas.

Salvador Navarro, hizo de la tertulia una conversación distendida y cercana con ideas claras y posiciones marcadas por la unidad, la vertebración, el trabajo unido, la proyección de nuestra potencia empresarial en Madrid y la independencia económica para poder trabajar y opinar sin conflicto con las instituciones públicas.