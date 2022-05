El PSOE de Elche se queda solo y niega en el pleno su apoyo a la UMH frente a Medicina de la UA

El grupo municipal socialista ha sido el único que, en el pleno ordinario que se sigue desde las 9 horas de esta mañana en el Ayuntamiento de Elche, ha votado en contra de mostrar su apoyo a la Universidad Miguel Hernández (UMH) en su postura totalmente opuesta a la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). En el curso 2023-2024 las dos universidades, la UMH con campus en Sant Joan, y la UA, con campus en San Vicente del Raspeig, ofrecerán, a menos de diez kilómetros de distancia, estudios de Medicina .

Incluso Compromís, socio de gobierno junto al PSOE en Elche, ha votado a favor de la moción elevada por el PP “relativa al apoyo de la UMH por la implantación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante”, según se recoge en el orden del día. Así las cosas, Compromís ha votado en el mismo sentido que toda la oposición en lo que es una nueva discrepancia en el seno del equipo de gobierno a un año de las elecciones.

En los cuatro puntos que incluye la moción hay uno en el que se recoge: “El Ayuntamiento de Elche manifiesta su reconocimiento, consideración y compromiso con los estudiantes, profesores, profesionales sanitarios y con todo el personal de la UMH tanto de la propia Facultad de Medicina en particular como de la institución universitaria en general. Creemos que es un deber moral mantener la calidad de la formación en Medicina en la provincia de Alicante y en nuestro municipio. Rechazamos la decisión política que pretende dispersar recursos sin fundamento técnico ni académico”. El PSOE ha votado también en contra de esto.

El líder popular, Pablo Ruz, iniciaba el debate señalando: “ Se crea la facultad para agraviar, desprestigiar, para hacer política”. Según recordó, España cuenta ya con 44 facultades de Medicina y presenta el mayor número de facultativos por habitante de Europa, algo que luego también reiteraron buena parte de los grupos políticos de la oposición que intervinieron.

En cualquier caso, Ruz, interpelando al PSOE, afirmó también que esta decisión de la Generalitat Valenciana “representa un ultraje a lo que supone a nuestra institución académica más importante”, e invitó a los socialistas a que se unieran al resto de concejales en torno a esta cuestión frente a esta "decisión política".

“La creación de la facultad no tiene ningún sentido práctico. Hay diez proyectos más para poner otras diez facultades en el territorio nacional. Hacen falta más plazas MIR”, manifestaba Eduardo García-Ontiveros, edil no adscrito, mientras que desde Ciudadanos Eva Crisol reflexionaba: “No se ha pensando en los estudiantes, en los futuros facultativos, esto solo se debe a una decisión política”. Crisol cuantificó en 1.100 los médicos que hay en paro actualmente y pidió que todos los partidos de Elche estuvieran unidos como lo están en Alicante en apoyo de la UA.

Aurora Rodil, de Vox, puso énfasis en que esta nueva facultad no es necesaria ni económicamente sostenible y atribuyó su creación a “un intercambio de favores políticos".

Opinión de Mazón

Para Compromís, en palabras de Esther Díez, lo lógico, lo racional, hubiera sido ampliar las plazas de la UMH, tal y como se ofreció, para criticar a renglón seguido a la oposición: “Creo que también los grupos de la oposición deberían ser honestos, ya que estaban indicando que si esta medida ha sido política, el PP, Cs y Vox en otras poblaciones han dicho que sí a esa facultad en Alicante. Me gustaría saber qué piensa el señor (Carlos) Mazón”.

Seguidamente, la edil de Educación, la socialista María José Martínez, tuvo la difícil papeleta de justificar la postura del PSOE local. “Ustedes plantean los datos en plan nacional. Me gustaría saber qué pasa a nivel provincial. En Valencia y Castellón conviven tres y dos facultades de Medicina (respectivamente) y no ha habido conflicto. Y al PP le digo que son especialistas en generar conflicto cuando se está hablando de incrementar plazas universitarias”.

Martínez también apuntó que más de 1.000 estudiantes en la provincia solicitan estudiar Medicina. “¿Cómo les va a explicar a esas familias que no puede acceder?”, agregaba la edil sin dejar de remarcar que han faltado médicos durante la pandemia. “Los que viven alejados de la realidad son ustedes”, respondía sobre todo al PP.

Con respecto a la inversión para la nueva facultad, la socialista dijo que la UA “ya tiene una facultad de Ciencias de la Salud y ya tiene personal”, mientras que en cuanto a la falta de plazas MIR, en la provincia de Alicante “hay plazas para todos”, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional. “Ustedes sacan matricula de honor en crispación y conflicto”, respondía al PP en su primera alocución María José Martínez.

A continuación, en el segundo turno de palabra, Ruz le replicaba: “Señora Martínez. No sé si es concejal del Ayuntamiento de Elche o comercial de la Universidad de Alicante. ¿Qué está pasando con el PSOE de Elche?”, para a continuación asegurar que esta misma moción del PP estaba sacada del manifiesto que hizo la UMH cuando se dio a conocer que la UA tendría Medicina.

Eva Crisol, por su parte, insistía en que “aquí de lo que se trata es de defender a nuestra ciudad. Se trata de defender los intereses de la UMH y de los ilicitanos. Necesitamos más plazas públicas y no hace falta ahora mismo la Facultad de Medicina en Alicante”, mientras que Aurora Rodil consideraba que “si hacen falta más plazas, lo que hay que hacer es ayudar a la UMH a mejorar su infraestructura. Lo que hace falta son médicos especialistas. Los concejales de Elche tenemos que trabajar por Elche y que miremos las necesidades de nuestra ciudad. Lo que no se necesita es otra facultad de Medicina".

Ante los ataques de la oposición, María José Martínez intentó, sin éxito, tratar de sacar un poco los colores al PP al hacer referencia a una noticia de febrero de 2022 en la que el PP pedía en las Cortes Valencianas la implantación de la Facultad de Medicina en Alicante, a lo que Ruz contestó: “La diferencia es que aquí nosotros somos concejales de este Ayuntamiento”, para añadir que lo que buscaba su grupo municipal con esta moción era “la defensa a ultranza de la UMH, que es la defensa a ultranza de Elche, algo que ustedes no van a hacer señora Martínez. A ustedes lo que les mueve no es Elche, es el sillón, para contentar al jefe”, refiriéndose a Ximo Puig. Ruz, que conminaba al grupo municipal socialista a sumarse a la moción segundos antes de la votación, opinaba que no hacerlo era “un desacierto indiscutible, porque por encima de los que estamos aquí está Elche”.

En cualquier caso, el pleno municipal ha aprobado una moción en la que se recoge que “esta decisión política va en contra del uso eficiente de los recursos públicos, ya que el mantenimiento de una Facultad de Medicina se puede estimar en unos 20 millones de euros al año y, por el contrario, el aumento de 80 alumnos en la UMH supondría cerca de medio millón de euros. Por tanto, entendemos que esta medida afecta muy seriamente al tan esperado Plan de Financiación de las universidades".

Asimismo, el pleno también se ha sumado a que "en aras de la búsqueda de la eficacia de los recursos de la administración, esta medida deja prácticamente sin sentido el anunciado y también muy esperado Mapa de Titulaciones universitarias en la Comunidad Valenciana".

“Como Corporación Municipal, institución pública que somos y casa común del pueblo ilicitano, exigimos que el Consell garantice, antes de crear una nueva facultad, que los estudiantes de Medicina que cursen sus estudios en la Comunidad Valenciana puedan realizar sus prácticas con calidad; que el Consell informe previamente dónde y en qué condiciones las van a realizar. Creemos que no tiene sentido dividir los recursos materiales y humanos de los que dispone esta provincia, fomentando las rivalidades clásicas entre ciudades hermanas. Exigimos al Consell desarrollar más esfuerzos para promover la creación y dotación de más plazas de profesionales sanitarios en toda nuestra Comunidad”, recoge el tercero de los cuatro puntos de la moción.