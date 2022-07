La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos ha presentado la primera de las mociones con las que acudirá el próximo pleno municipal, una sesión que se está calentando por la polémica con las fiestas y el retraso en la adjudicación de los contratos.

"Lo más oportuno es que la nueva calle en homenaje a las víctimas del terrorismo, sea sustituyendo a un criminal y un terrorista”

En la misma reclama la portavoz Eva Crisol que la ciudad ofrezca “un homenaje permanente a las víctimas del terrorismo ofreciéndoles una calle que se denomine Víctimas del Terrorismo, de modo que no sólo nos acordemos de ellos en las efemérides, sino que nuestro callejero local cuente con ellos siempre”.

Crisol ha reclamado además que la ubicación de esta nueva calle sea reemplazando a la actual calle Ernesto Che Guevara. “Elche debe limpiar sus calles de nombres antidemocráticos, y este es un claro ejemplo de un criminal que ha sido maquillado por intereses de unas corrientes ideológicas, por lo que debe limpiarse de nuestro callejero y por ello lo más oportuno es que la nueva calle en homenaje a las víctimas del terrorismo, sea sustituyendo a un criminal y un terrorista”.

“Hace poco rememoramos el veinticinco aniversario de la atrocidad que ETA perpetró contra Miguel Ángel Blanco. O ellos pensaban que era contra Miguel Ángel, concejal del Partido Popular de Ermua. Pero no, aquello se convirtió en una atrocidad contra toda la sociedad española, la cual se levantó contra la banda terrorista y, desde entonces, la libertad y la defensa de la democracia pasó a ser mucho más fuerte que el miedo”, ha relatado Eva Crisol, quién ha añadido que “tras estos días de homenajes en toda España y también en Elche, es hora de hacer que ese homenaje sea permanente, porque no podemos olvidar”, asegura en una nota.

La portavoz naranja en Elche ha pedido “cordura a aquellas formaciones políticas que puedan siquiera plantearse votar que no a esta moción, porque es algo que no admite dudas: homenajear a las víctimas y sacar de Elche la lacra de que un criminal y asesino siga con placas en nuestras calles”. Y ha continuado, “Las víctimas de terrorismo o conflictos son eso, víctimas, y merecen un respeto, sin embargo los verdugos no lo merecen, deben ser recordados como lo que fueron y jamás tener el honor de estar presentes en nuestras calles”, ha sentenciado.