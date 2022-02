Crisol plantea una oficina en Elche que humanice entre tanta tecnología

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Elche, Eva María Crisol, ha anunciado que pedirá en el próximo pleno la creación de la oficina "Elche te acompaña", que dará servicio a las necesidades de los usuarios dependiente de la OMIC para humanizar y apoyar al ciudadano en las gestiones de su día a día frente a las nuevas tecnologías.

Crisol ha reconocido que "no todos tenemos las mismas habilidades para realizar las gestiones cotidianas, cada vez más complicadas y confusas para la mayoría de nosotros. Las administraciones y en este caso la administración municipal, debe ayudar y no poner trabas a todos los ciudadanos y en especial a aquellas personas que, por diferentes motivos, no les son cómodas las nuevas tecnologías".

La edil ha explicado que "en los últimos tiempos y ante el auge de los procedimientos electrónicos y la digitalización de la mayoría de los servicios, nos enfrentamos a la deshumanización de la atención ciudadana, no sólo sucede en las entidades bancarias sino también en la realización de gestiones administrativas que son responsabilidad directa de la propia administración, contrataciones de servicios básicos y un largo etc".

Un servicio amable

"Desde Cs, entendemos que hay que intentar por todos los medios mantener la integración en el sistema de toda la ciudadanía, facilitando por simples que parezcan algunos trámites y gestiones administrativas, una verdadera ciudad amigable y accesible para todos, que favorezca la autonomía y un servicio amable y cercano a nuestros vecinos", ha añadido Crisol. Por tanto, Eva Crisol ha manifestado que desde la corporación y a través de dicha oficina, debemos exigir tanto a la administración pública como al sector privado una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada usuario.

Lo que se pretende con esta moción es la creación de una oficina que humanice la atención al ciudadano y subsane la desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías reduciendo la brecha digital. Un espacio que realice labores de ayuda, asesoramiento y acompañamiento. Eva Mª Crisol ha puesto de manifiesto su intención de solicitar que dicha oficina sea itinerante para que se dé servicio también a los vecinos de las pedanías, indicando que iniciará una ronda de contactos con las asociaciones vecinales para trasladar dicha propuesta y recoger sus inquietudes en relación con este tema.

La OMIC, de la que dependería este organismo, resuelve los problemas de los consumidores en Elche