En 2014, el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a propuesta de su entonces rector Jesús Tadeo Pastor y su vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, aprobó la creación de la Cátedra Dama de Elche. Se trataba de completar el grupo de cátedras institucionales vinculadas a la ciudad después de las Cátedras del Misteri d’Elx, de Pedro Ibarra, y del Palmeral, y dar un paso más en la tarea de integración de la universidad con el tejido social, cultural y emocional de la ciudad. En la actualidad hay ya diez cátedras institucionales.

La figura de la Dama de Elche es fundamental para entender la forma de pensar de los ilicitanos de hoy, su pasión, su esfuerzo continuado, su solidaridad con otros pueblos, etc. Es una pieza que se ha convertido en un icono que nos identifica a todos los nacidos aquí, y a los que procedentes de otros lugares han echado raíces en estas tierras convirtiéndose en ilicitanos de corazón.

El estudio de este busto es importante por muchos motivos. Además de formar parte de nuestro patrimonio, es una obra maestra de la cultura íbera, la perfección de su talla es de tal calibre que muchos, al contemplarla, no pueden creer que se esculpiese hace 2.500 años. Debido a la falta de contexto en su descubrimiento, es una pieza que muestra aspectos oscuros por falta de datos, aunque poco a poco se van descubriendo y su halo de «misterio» va desapareciendo, solo hay que darles a los investigadores tiempo, instrumentos modernos y presupuestos, para que se vayan despejando sus incógnitas.

¿Cuáles son las investigaciones más destacadas en torno a la Dama que ha realizado la Cátedra?

Los miembros del Consejo Asesor de la Cátedra Dama de Elche estamos involucrados en promover y divulgar investigaciones, Trabajos Fin de Máster, Trabajos Fin de Grado, Tesis y artículos de investigación, que se relacionen con la pieza íbera, tanto desde el punto de vista didáctico como científico.

En esta labor divulgadora, se creó un portal web que sirviese de marco de referencia y consulta, la web damadeelche.me. Ahí, hemos ido colocando material relacionado con nuestra actividad, como actividades para jóvenes, un elenco de más de 200 artículos científicos libres sobre la Dama de Elche, y un inventario de imágenes de la Dama de Elche. En la actualidad hay más de 7.300 fichas, clasificadas en casi veinte categorías (pintura, publicidad, grabado, escultura, fotografía, cerámica, etc.), que se han convertido en el repositorio más grande sobre el busto ibérico accesible por internet a cualquier investigador de la Dama, especialmente en su aspecto simbólico, representativo e inspirador.

También se han producido tres documentales sobre ella, que pueden verse en la web libremente, uno para conmemorar el décimo aniversario de su estancia en Elche en 2006, otro para el 120 aniversario de su descubrimiento, y otro dirigido especialmente a los más pequeños.

La investigación o divulgación más reciente consiste en varias publicaciones como la monografía sobre «El billete de 100 pesetas de la Dama de Elche de 1938. Catálogo» en el que se describe este billete que, a pesar de no haber circulado, fue impreso y en la actualidad se conocen unos cincuenta ejemplares. En otro trabajo se desvela el nombre y los avatares que sufrió el «Itálica», el barco de vapor que trasladó a la Dama de Elche desde Alicante a Marsella en 1897, y por último, un libro sobre la Dama que es quizá el más ilustrado y más actualizado hasta el momento, en el que se describe desde la vestimenta y joyas que luce la Dama hasta las recientes investigaciones sobre la roca que la forma, su policromía y por último su utilización como urna cineraria, se titula «La Dama de Elche. Una nueva mirada a la escultura» y lo edita la Cátedra Dama de Elche - UMH.

Tampoco hemos de olvidar las acciones educativas en centros escolares y los cursos de verano e invierno que se han realizado en la UMH como actualizaciones de las investigaciones sobre la Dama, y que por desgracia interrumpió la pandemia de covid.

A nivel personal, ¿por qué se interesó usted por el estudio de la Dama y el mundo íbero?

Como sabéis, mi formación no es ni historiador ni arqueólogo, soy biólogo de profesión y de vocación. Sin embargo, siempre he sentido un marcado amor por mi ciudad. En mi juventud formé parte de Pobladores de Elche, una asociación histórico-artística que intentaba revivir y representar la historia de los pueblos de la Antigüedad que pasaron por estas tierras. Y me di cuenta de que no podía estudiar una civilización sin conocer las que le rodeaban, y así poco a poco, comencé a leer (y formarme de forma autodidacta) todo lo que significaba para nosotros la Historia. Y ahí encontré a la Dama de Elche y el mundo íbero. Cuando leía textos y artículos sobre la Dama, veía que nadie cuestionaba lo que decía el arqueólogo anterior y se limitaba a copiar sus palabras. Yo creí ver en la escultura aspectos que no se habían tratado como su vestimenta, o que se interpretaba de forma equívoca según lo que yo había leído sobre el mundo clásico. Me propuse rebatir alguna de esas ideas y comencé a redactar artículos que tuvieron cierto éxito.

Mi atracción a la Cátedra fue la cesión de mi colección de imágenes de la Dama de Elche (entonces unas 4.000) que tenía organizadas en fichas con la mayor cantidad de datos posible, y que gracias a José Vicente Castaño (el anterior director) se incluyó en la web y se convirtió en el germen del actual Inventario de Imágenes, que ya sobrepasa las 7.300 fichas.

Después me nombraron miembro colaborador y participé como ponente en los cursos de la cátedra. A finales de 2019 me nombraron director. En cuanto a mi aportación he de decir que no he podido realizar todos los proyectos iniciales, en parte por los dos años de pandemia, que nos obligó a suspender presentaciones de libros, actividades en centros escolares, cursos en la UMH, etc. Nuestro trabajo ha tenido que realizarse de forma virtual, de mantenimiento del Inventario, recopilación de artículos para la web y terminar la confección y edición del libro citado anteriormente sobre la Dama de Elche. Otro de los proyectos que está en proceso es la recreación del tocado y la vestimenta de la Dama de Elche, es un proyecto ambicioso que tiene tres fases principales de las que estamos terminando la primera y de cuyos resultados daremos cuenta próximamente.

¿Qué opina acerca de que la Dama esté fuera de su lugar de origen?

Como cualquier pieza arqueológica, desde su descubrimiento o excavación, la Dama ha sufrido el periplo que las leyes del momento le han permitido, pudo ser vendida a Francia porque en aquel momento ninguna ley española lo impedía y era totalmente normal que los grandes museos europeos enviaran emisarios en busca de obras arqueológicas a otros países para engrosar sus colecciones. Después un intercambio entre España y Francia permitió su regreso legal, pero fue depositada como compensación en el Museo del Prado, que se había desprendido de pinturas. Más tarde se cedió al Museo Arqueológico Nacional, también en Madrid, pero más adecuado que la anterior pinacoteca. Se ha cedido dos veces a Elche, en 1965 (18 días) y en 2006 (5 meses y 14 días).

A partir del descubrimiento y venta de la Dama a Francia se empezaron a mover los hilos para proteger este tipo de patrimonio que cristalizó en 1911 con la Ley de Excavaciones Arqueológicas. Hoy en día nos regimos por la Ley de Patrimonio Español de 1985.

La mayoría de las piezas arqueológicas están depositadas en museos o instituciones distintas a los lugares de origen, esto es por una razón clara, el lugar del hallazgo no tiene museo y se ha de depositar en el más cercano de la provincia, o en su defecto de la comunidad, y en último caso en el nacional.

¿Y qué sucede cuando una localidad consigue tener su propio museo arqueológico? Pues que a partir de ese momento todas las piezas encontradas de forma fortuita o en excavación reglada en esa localidad, por ley deben custodiarse en ese museo, pero no con carácter retroactivo, no se trasladarán las que anteriormente fueron depositadas en otros museos como dice la ley.

Sin embargo, por diversos motivos una pieza puede ser cedida de un museo a otro por un tiempo, para ello es necesario que exista la voluntad política de que esa cesión se produzca.

Inevitablemente, como ilicitano, deseo que la Dama de Elche regrese definitivamente, aunque lo encuentro difícil, pero no imposible. Que se produzca una cesión, lo veo más posible, de hecho, ya lo ha hecho en dos ocasiones y hemos demostrado que somos capaces de crear la infraestructura necesaria para que suceda, solo falta la voluntad política. Y no se trata de gritar más que los bastetanos para conseguir que nos la cedan, se trata de tener políticos más sensibles a la cultura.

¿Qué actividades han preparado con motivo del 125 aniversario?

Este año lo hemos empezado, como prólogo a este 125 aniversario, con la publicación del libro sobre la Dama que ya he citado, lo presentamos en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE).

En primavera fui el comisario de la exposición «Nuestras Damas» que organizó la Real Orden de la Dama de Elche, en el Centro Cultural Las Clarisas, y consistió en una muestra de obras de arte y objetos diversos sobre la Dama, como homenaje a la pieza y a todos los que la utilizan como inspiración o como parte de su logotipo. Para referenciar cada una de las obras u objetos expuestos se utilizó el Inventario de Imágenes de la Dama de la Cátedra.

Para noviembre dentro del ciclo Los Lunes con las Cátedras, en el Aula Plaça de Baix de la UMH presentaremos el estado actual del proyecto de reconstrucción del tocado de la Dama de Elche, que se encuentra en la primera fase.

También en noviembre se inaugurará una exposición en el MAHE, organizada por la Real Orden de la Dama de Elche y patrocinada por la Fundación C. V. MARQ de la Diputación de Alicante. La cátedra participa en su montaje, recopilación de imágenes, redacción de textos y ejecución, así como su comisariado, su título es «La Dama viajera» y trata de ilustrar el periplo de la Dama de Elche desde su descubrimiento hasta la actualidad. Su duración se prevé que sea de unos cinco meses.

También aparecerán sendos artículos de la Cátedra en la revista Festa d’Elx y en la revista Canelobre. Entre estas actividades habrá otras de menor entidad siempre en relación a la Dama y cooperando con otras asociaciones.