El alto coste energético lleva a Riegos de Levante a dejar de elevar agua del río y a un ERTE

Los altos costes energéticos están pasando factura en diversos sectores, y ya afectan también a los regantes. Riegos de Levante, que engloba a 22.000 comuneros en la margen izquierda del río Segura que riegan más de 26.000 hectáreas de cultivo entre Orihuela y Mutxamel, ha dejado de elevar agua del río Segura amparándose en los elevados precios de la energía. La consecuencia más inmediata es que esta decisión llevó a esta comunidad de regantes a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a una decena de trabajadores encargados de las elevaciones de agua desde el río Segura, con el objetivo de ahorrar costes, según ha podido saber INFORMACIÓN.

Tanto la medida de prescindir del uso del agua del Segura, para evitar el alto coste energético de su obtención, como el ERTE a los trabajadores se inició el 1 de julio y se mantendrá durante tres meses, hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con el fin del año hidrológico. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha declinado hacer declaraciones sobre el expediente de empleo alegando que son «decisiones empresariales», aunque sí ha confirmado el alto coste energético que supone elevar el agua desde el río «que sale más cara que la del trasvase», que sí se sigue usando. Berenguer, no obstante, asegura que están garantizadas las reservas de agua para el próximo año hidrológico, que se inicia el 1 de octubre. La mayor parte del agua se almacena en el embalse de Crevillent en verano para afrontar el nuevo año hidrológico. El presidente de Riegos de Levante asegura que está «lleno». «El verano esta yendo con normalidad, hay agua suficiente hasta el 30 septiembre, fin del año hidrológico», zanja Javier Berenguer.

Según ha podido saber este diario, la medida de dejar de coger agua del río y del ERTE, además de por los altos costes energéticos, se justifica en la existencia de excedentes de agua del trasvase Tajo-Segura para sustentar las necesidades de riego de sus regantes. Incluso, en la justificación para aprobar el ERTE, se señala que se realiza también en previsión de que las reservas de agua generen, incluso, excedentes.

Así, Riegos de Levante acordó no hacer uso del agua que se eleva desde el Segura, cuanto menos lo que resta de año hidrológico, y haya reservas. Y, dado que ha prescindido del agua del río como recurso y, por tanto, no se precisa captar, elevar ni almacenar la misma, adoptó un Expediente Temporal de Regulación de Empleo que «acomode la plantilla a esta circunstancia productiva» y, con ello, obtener un ahorro de costes, tanto en la factura eléctrica como en salarios de la decena de trabajadores afectados por esta decisión.

Una medida que llama la atención que se tome en tiempos de sequía y de falta de recursos hídricos, y que supone que el agua del Segura que esta comunidad de regantes tiene autorización para almacenar y usar, acabe en el mar. Riegos de Levante se nutre tanto del agua del río como de la del trasvase.

No obstante, insisten desde esta comunidad de regantes en que los recursos del trasvase son, por ahora, suficientes para garantizar el riego y no son necesarios los del río, ya que toda el agua que no se use durante el año hidrológico, advierte, se pierde. Además, este verano no está sacando agua de El Hondo. Esta entidad de riego, por otra parte, aprobó la subida de 1 céntimo por metro cúbico a los comuneros para pagar el préstamo de las impulsiones.