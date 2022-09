«Los gobiernos no ayudan a fomentar el emprendimiento, al revés, se premia más al acomodado»

El Centro de Congresos de Elche acogerá el sábado el II Congreso de Educación Financiera para Familias. Un encuentro donde se hablará de finanzas personales, emprendimiento, inmuebles o generación de ingresos en internet. Contará con 13 ponentes y está dirigido por el director de Club de Talentos, Alejandro Gris. El dinero recaudado irá para el comedor social Al-Taufik de Carrús.

¿Cree que hay falta de educación financiera en la sociedad?

Sin duda, porque nadie nos enseña, tenemos que ser nosotros quienes, a base de cursos, libros, canales de Youtube, etc..., aprendamos sobre estos temas. Se trata de un tipo de formación que no ofrece el sistema educativo, pero que sin embargo es muy importante ya que desde bien jóvenes hacemos uso de las finanzas y cuanto mejor las conozcamos, mejor nos irá en el futuro.

¿Cuáles son las necesidades en este sentido?

Por una parte, considero que habría que aprender a gestionar bien nuestro dinero, dividiendo nuestros ingresos en diferentes porcentajes que nos permitan cubrir nuestros gastos vitales, ahorrar, invertir, formarnos, donar, y por supuesto tener algún capricho. Y, por otra parte, aprender a crear nuevas fuentes de ingresos que complementen nuestro ingreso principal. Es muy importante que las familias tengan un presupuesto y no vivan por encima de sus posibilidades.

¿Cuáles son los objetivos?

Los objetivos son cuatro. Transmitir educación financiera a través de charlas de expertos, a las familias; hacer una donación de todo lo que se recaude al comedor social Al-Taufik; poner en contacto a personas con las mismas inquietudes que puedan hacer networking; y dar difusión a Elche para ayudar modestamente en su crecimiento.

Señala que uno de esos objetivos es dar difusión a Elche para ayudar en su crecimiento. ¿De qué manera se puede hacer?

Bueno, nosotros somos una entidad muy pequeñita y tratar de impactar en el crecimiento de una ciudad como Elche, es soñar. Si bien es cierto que, más de la mitad de las entradas que hemos vendido son de personas de fuera que pasarán en Elche el fin de semana. Hay varios hoteles ya con el 100% de ocupación, muchas reservas en restaurantes y seguro que, haciendo un poquito de turismo, los visitantes dejarán parte de su presupuesto en la ciudad. Y llevamos más de tres meses dando difusión en redes sociales y eso siempre ayuda.

¿Somos ahorradores?

Somos más ahorradores que inversores y está demostrado que si solo ahorramos, la inflación que tenemos encima acaba consumiendo buena parte de nuestro dinero. Es necesario ahorrar hasta un límite que nos permita tener un colchón de seguridad pero, a partir de ahí, el dinero hay que moverlo para no perder poder adquisitivo. También hay personas que viven al día o tienen dificultades económicas y no ahorran porque no llegan a fin de mes. Para esos casos recomiendo que el ahorro se haga a priori, es decir, cuando se recibe el ingreso.

¿Qué consejos le daría a una familia para gestionar mejor su dinero?

Que haga un presupuesto. Si somos conscientes del dinero que entra en casa y de los gastos que tenemos, seremos capaces de comenzar a dominar nuestras finanzas. También les diría que vigilaran los gastos hormiga, esos pequeños gastos diarios que apenas notamos, pero que al sumarlos a fin de mes nos pueden sorprender. Por último, que no paren de formarse y que los padres transmitan a sus hijos la idea de que hay que tener una relación sana con el dinero.

¿Y si tiene deudas?

Muchas veces pensamos que las deudas son un gran problema, sin embargo, hay que estudiar qué tipo de deudas son. Si son deudas que tienen intereses muy altos, sin duda, hay que tratar de quitarlas lo antes posible. Si por el contrario son deudas con intereses bajos, quizás sea mejor enfocarse en generar más ingresos que nos ayuden a pagar estas deudas. En casos muy extremos, existe la Ley de Segunda Oportunidad, que puede ayudarnos muchísimo y es algo que muchas personas desconocen. En el congreso tenemos una ponencia completa sobre el asunto de las deudas, espero que ayude a muchas personas.

En cuanto a los ingresos en internet. ¿Es un arma de doble filo para los jóvenes que creen que se van a hacer ricos subiendo vídeos?

Llevo desde 1998 creando negocios digitales y conozco las diferentes sensaciones por las que se pasa, tanto cuando el negocio fracasa (la mayoría de las veces), como cuando es un gran éxito. En nuestras formaciones tratamos de poner los pies en el suelo a los chicos que montan un proyecto y les funciona, porque esto pasa. No hay que dejarse influir por el youtuber que sale con el Lamborghini, sino por la persona que con esfuerzo puede llegar a vivir de internet y no necesita ser ostentoso.

Hay expertos que hablan de que en un futuro, no tan lejano, la mayoría de trabajadores serán autónomos y que cada vez se valora más el emprendimiento…

Ojalá fuera así, pero personalmente creo que los gobiernos no ayudan a fomentar que las personas emprendan. Al revés, cada vez tenemos más impuestos y se premia más al que se queda en una situación acomodada. Los autónomos luchamos por aportar valor a la sociedad y por eso se valora el emprendimiento, pero se valora en la calle, no en las instituciones.

¿Qué recomendaciones da a la hora de invertir en criptomonedas?

En el mundo de las inversiones es peligroso hacer una recomendación, lo más sensato es decirles a las personas que se formen y puedan tener el conocimiento suficiente para tomar decisiones al respecto. Antes de invertir en criptomonedas, es necesario conocer qué proyecto hay detrás y si está alineado con nuestros valores. En ese caso, tendría sentido invertir, pero siempre una parte de nuestro dinero que si perdiéramos no afectara a nuestra economía vital.