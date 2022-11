Si hay una cita que moviliza a miles de personas cada año en Elche es la carrera contra el cáncer de mama de Amacmec. Y este domingo ha vuelto a repetirse esa emocionante marea rosa formada por corredores y caminantes, todos a una, para ayudar en los programas de atención a afectadas y, también, para recordar a quiénes no han podido estar aquí porque la enfermedad no lo ha permitido. Es una cita lúdica,

No pasaban las nueve de la mañana cuando ya empezaban a verse participantes llegando al punto de encuentro en el Paseo de la Estación. Los parkings de la universidad y Candalix llenos a primera hora, algo que casi nunca ocurre un domingo en la ciudad. Y es que la cita congrega tanto a vecinos como corredores de muchos puntos de la provincia e incluso ilicitanos que viven fuera y este 27 de noviembre no se lo querían perder.

Testimonios

Josefa Requena, acompañada de su marido, Antonio Díaz, narra a INFORMACIÓN que superó el cáncer de mama. Muy emocionada les ha dado "mucho ánimo a las que están ahora luchando, adelante que se sale". Con este mensaje quiso hacer ver que "si la gente está preocupada de participar en estas cosas la enfermedad no se olvida y algo de los fondos que se recaudan llegarán a la investigación".

Esa es la esperanza de la mayoría, que cada año haya un poco más de sensibilización. "Mi madre murió de cáncer de colon y mi hermano de labio, una enfermedad que suelen atravesar muchos fumadores y él no fumaba". Rosario Fernández, vecina de Altabix, lleva participando en la prueba solidaria desde los inicios hace más de una década "porque es algo que hay que apoyar porque nos puede tocar a cualquiera, y no sabemos cuando, por eso hay que manifestarse para que no se olvide la investigación".

Eugenia Rodríguez, vecina y amiga de Rosario, perdió también a su abuelo y a su primo por el cáncer. Tiene la sensación de que los recursos para combatir la enfermedad son mínimos.

Familias al completo

Entre los más de 8.000 solidarios que participan a lo largo de la prueba, 10 kilómetros para corredores y cinco para caminantes, se encontraban familias al completo, algunos con carritos de bebé y mascotas, así como colectivos que creen que asistiendo pueden sensibilizar a próximas generaciones. Por ejemplo había profesores y alumnos del IES Periodista Vicente Verdú de Elche entre la marea. "Es una manera de involucrar a los alumnos en cuestiones como el cáncer de mama, que se sensibilicen. A mi no me ha tocado de cerca la enfermedad pero cada vez hay más casos de cáncer, infartos o ictus, como le ocurrió hace poco a mi padre", cuenta Gustavo Ríos, profesor de francés de este centro educativo.

Ya en la línea de salida han ido cogiendo posiciones todos. Allí se encontraba la presidenta de Amacmec, Manuela Agulló, que con un semblante muy alegre de ver la gran respuesta de la gente ha resaltado que "después de tanta pandemia, dos años y medio sin poder hacer nada que ahora siga siendo toda esa multitud, y colaborando es maravilloso, seguro que después de la carrera me dirán que son 9.000 participantes", señala entre risas tras recordar que en 2021 ya hubo prueba pero no llegó al nivel de siempre por las restricciones del momento, ya que sólo fue una marcha y participaron 3.000 personas.

Humo de colores

Agulló, junto al alcalde, Carlos González, han dado el pistoletazo de salida, y, como anécdota, ha habido cierto lío a la hora del arranque ya que este año como novedad se ha cambiado la suelta de globos, por una cuestión ecológica, por humo de color rosa, como símbolo de lucha contra el cáncer de mama, y violeta en conmemoración del Día contra la violencia hacia las mujeres, que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre. El humo ha quitado por segundos toda la visibilidad y ha sido un momento de total expectación.

Justo después ha empezado con total normalidad la prueba, que se desarrollará por diversas arterias de la ciudad mientras que entorno al mediodía tendrá lugar la prueba infantil. El Paseo de la Estación, donde será el punto de meta, está repleto de puntos de avituallamiento, servicio de fisioterapia de la universidad CEU Elche así como los propios stands de Amacmec o del Hospital del Vinalopó, que junto a un numeroso plantel de entidades colaboradoras también contribuyen a la causa.