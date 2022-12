La campaña de compra de bonos ha comenzado. Para garantizar una óptima experiencia de compra hemos creado una cola virtual. No hace falta que actualices esta ...

Cientos, mejor miles de ilicitanos llevan desde primera hora de la mañana con la nariz pegada a móviles y pantallas de ordenador esperando ver la imagen que acompaña a este texto, que ha sido actualizada con motivos navideños y de la que no podemos decir mucho más.

No actualizar

Las pantallas aún no han logrado entrar a esa zona donde está la cola virtual que, además, te recomienda no actualizar para no perder el sitio. Ahora bien, de otras ediciones hay quien ha conseguido entrar de este modo, ¿leyendas urbanas?. Paciencia es lo único que podemos aconsejarle a estas horas porque desde la organización facilitan muy pocos datos sobre cómo será hoy el reparto de los miles de euros, en bonos de hasta 200 euros, que reparte el Ayuntamiento y la Diputación Provincial a través de la asociación Facpyme que lleva una complicada organización, que se ve desbordada por miles de personas intentando entrar de forma simultánea a por los bonos. Y se hace así, sin dar dato alguno, para no dar ventajas. A las 8.50 horas el diario ha confirmado que aún no estaba abierto, minutos más tarde, se ha dado el pistoletazo de salida. Es más que posible, como ya se hizo en la última edición, que los bonos se puedan conseguir tanto esta mañana como por la tarde.

Colapso

A la hora de entrar ahora a la página esto es lo que se puede ver esta mañana, lo que indica cómo de colapsado está el sistema. Lo notará porque su ordenador, pero principalmente su móvil, va mucho más lento que nunca, pero eso no es que tenga que cambiar el terminal (que también, ahora que llega la Navidad y también es tiempo de autoregalos) sino que no puede acceder a la petición que realiza dentro de la página. Lo notará porque en cuestión de segundos verá que le pasa probablemente esto:

Y a entrar de nuevo en un bucle que parece que no acaba. Aunque otros ilicitanos se están encontrando con la pantalla genérica que han podido ver estos días para la inscripción y que les indicaba que hoy día 14 se abrían los bonos consumo. Les recuerdo que es esta

Mejor no entrar porque es una pérdida de tiempo aunque aparezca la leyenda "compra de bonos" porque solo llegarán a la página de inscripción con sus datos. El acceso a la compra, cuando se abra la cola, es distinto a la página habitual de la web.

Ojo, si a alguno se le ocurre tocar muchas veces seguidas la actualización estando en cola, el sistema está entrenado y ha aprendido mucho de las anteriores ediciones. Tanto que le puede confundir con un bot, un sistema para engañar al programa y acceder a los bonos de forma simultáneas de muchas cuentas, con lo cual le puede aparecer esta otra pantalla. En muchos ordenadores observará que Google le dice hasta cuántas veces ha entrado a esa página y cuándo fue la última vez que lo hizo.

Lo más importante, y de eso insisten desde Facpyme, es tener paciencia y no desesperarse porque.... en cualquier momento de hoy comenzará una campaña tan esperada para conseguir rebajar la factura de los regalos de Navidad o bien realizar una salida a un restaurante o llenar la cesta de la compra.

Desde la organización se recuerda que esta ayuda de los bonos no está exenta del pago de impuesto, algo que no veremos hasta la próxima declaración de Hacienda,

En cualquier caso, lo que sí está claro es que los bonos en esta esperada edición de Navidad en Elche se están haciendo de rogar más que nunca porque anteriormente antes de las 9 de la mañana ya estaban vendiéndose. En cualquier caso, insistimos, paciencia y tenga su tarjeta de crédito a mano.