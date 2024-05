Aitana Mas visibiliza el cáncer y hace un alegato a favor de la gestión pública en el Hospital del Vinalopó

Hay dos formas de enfrentarse a la política desde la política: olvidando que se pertenece también a la ciudadanía de a pie o quedándose donde se ha llegado a ser. Aitana Mas pertenece a estos últimos. Desde que anunciara que padecía cáncer ha hecho lo que lleva haciendo desde un minidespacho en el Ayuntamiento de Crevillent hace ya años: reivindicar por los espacios y servicios públicos, así como usar las redes sociales para hacer eco de las mismas reclamaciones.

Ahora lo ha vuelto a hacer desde la silla de quimio, ataviada con mascarilla y con unos ojos que reflejan una sonrisa (mientras señala con sus dedos que ya lleva "tres de seis" sesiones) en su cuenta de Instagram: “Espero impaciente que Mazón anuncie el viernes que revertirá el Hospital del Vinalopó el 31 de mayo de 2025”, empieza escribiendo. “Hace poco más de un mes, cuando anuncié que tenía cáncer, el President [Carlos Mazón] me dijo muy amablemente que ponía toda la sanidad pública a mi disposición y que lo que necesitara se lo dijera. Y se lo dije: solo necesito que el Vinalopó vuelva a manos públicas”. En el texto Aitana Mas afirmaba con alegría que "ya va por la mitad 3/6" del tratamiento.

Y es que la sanidad “pública” a la que Mazón hacía alusión a Aitana Mas no le corresponde: como crevillentina, la de Compromís pertenece al Vinalopó, de gestión privada.

“No solo lo necesito yo, lo necesitan varias poblaciones que ven cómo la sanidad primaria no existe, ciudadanía a la que le cambian de médico cada dos por tres sin previo aviso. Vecinos y vecinas que no tiene pediatras para sus hijos e hijas. Personas que queremos que nuestros sanitarios no solo estén bien remunerados sino que no tengan incentivos imposibles que solo van dirigidos a reducir las atenciones de los pacientes, por no hablar del ratio de profesionales”.

Afirma Mas que la situación es “dramática” hasta el punto de que llegó a preguntarse tras su diagnóstico si el hospital que le correspondía sería el mejor lugar para tratarse, si “la empresa privada escatimaria esfuerzos”. Un planteamiento duro, explica en su escrito, puesto que debería haberse preguntado en primera instancia “qué tipo de tumor tengo, si me curaré o cuánto me queda. Pero no me preocupaba tanto eso como la gestión impuesta de una empresa que solo quiere ganar dinero a nuestra costa y del personal sanitario”.

“Si importamos a quien gobierna, estoy seguro de que viernes nos harán muy felices. Si solo les importan sus ‘amiguitos del alma’, nos acabarán de condenar. No hay auditoría que pueda clarificar nada mejor que la que puedan hacer preguntando un día a las personas pacientes de los centros de salud o a la puerta del hospital”, sigue: “encontrarían una gran unanimidad. Nuestros pueblos no quieren Ribera Salut”.

10.000 FIRMAS AL SÍNDIC Y CONSELLERIA

Esta es solo una reivindicación más a la que se suma la que vecinos y vecinas del departamento de salud ilicitano (que comprende también pueblos y pedanías) han manifestado a favor de la reversión del Hospital del Vinalopó. El pasado 18 de mayo una cadena humana de casi mil personas (según la organización) se manifestó a favor de la sanidad pública.

Entre los participantes en la manifestación no solo hubo pacientes o sanitarios del Baix Vinalopó, también acudieron colectivos adheridos a la plataforma que pide la reversión del Vinalopó, como usuarios del colectivo gestado también en Torrevieja para el mismo fin, además de sindicatos que manifestaron el deseo de que la gestión del centro hospitalario sea pública para “parar la fuga de profesionales” así como minimizar las listas de espera. Reunieron más de 10.000 firmas con destino al Síndic de Greuges y la Conselleria de Sanidad.