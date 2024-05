El Ayuntamiento de Elche trasladará la OMAC y gana metros para escuchar a los ciudadanos

La esperpéntica imagen de la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) del Ayuntamiento de Elche, donde los vecinos tenía que hacer cola en mitad de la Plaça Baix, se ha acabado. Si hace algo más de once meses, con la llegada de Pablo Ruz a la Alcaldía, una de las primeras medidas fue poner un sombraje y sillas para evitar que los ciudadanos se achicharraran a pleno sol, ahora se ha aprobado en la junta de gobierno de este jueves el traslado a unas dependencias ubicadas en la calle Alfonso XII, número 16, donde hasta hace unos meses tenía su sede Movistar. El contrato se firma por dos año (prorrogables) por un montante mensual de 4.000 euros.

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, ha explicado que no solo se atenderá en estos locales el servicio de la OMAC, sino también el del 010, que es el de atención telefónica sobre cualquier consulta de los ciudadanos con la administración local, y la Concejalía de Discapacidad, que en estos momentos tenía su sede en la calle Bufart, 5 en el barrio del Raval.

La portavoz ha señalado que “el espacio actual concentra alrededor del 39% de las atenciones de todas las oficinas y no cuenta con el espacio suficiente para ofrecer la mejor atención a la ciudadanía, además el hecho de que el servicio de atención esté dividido en dos plantas dificulta y ralentiza la atención”. Cuando llegó el covid, en 2020, por cuestiones de seguridad sanitaria, los ciudadanos comenzaron a hacer cola en el exterior y ya no se permitió que lo hicieran en el recibidor de acceso. Con el paso de los meses y la vuelta a la normalidad, amén de que se multiplicaran las ayudas, el número de ciudadanos obligó a que no cupieran dentro y se convirtiera la propia plaza en la zona de acceso.

Atención al público

Con este traslado a este nuevo espacio se pretende habilitar salas de espera más espaciosas y adecuadas que den respuesta a la demanda actual de la ciudadanía, unificar las plantas de atención al público de la oficina central de la OMAC en un solo espacio.

El Ayuntamiento de Elche ubicará la OMAC, el 010 y la Concejalía de Discapacidad en este local de la calle Alfonso XII / Matías Segarra

Lo que el equipo de gobierno traslada son la parte de la OMAC que existe de cara al público, es decir, el resto de dependencias de la OMAC, como con Estadística y trabajo interno, se quedarán en las actuales instalaciones. La portavoz añadió que, además, se pretende mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales. "Se trata de conseguir una óptima gestión en la atención global de la ciudadanía".

Espacio idóneo

Según Mora, el nuevo local, de algo más de 500 metros cuadrados y a escasos metros de la Plaza de Baix “cuenta con condiciones óptimas de accesibilidad y habitabilidad que hacen de él un espacio idóneo para albergar estas instalaciones municipales”. Además, dispone de ventilación e iluminación natural adecuada y rampas de acceso para las personas con discapacidad. En este sentido, ha apuntado que los servicios de Mantenimiento llevarán a cabo la adecuación del local, "para que el traslado a las nuevas dependencias se produzca lo antes posible".