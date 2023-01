Las aparadoras van a acudir al Parlamento Europeo para reclamar que se reconozca los años trabajados y sin cotizar en sus pensiones. El colectivo de trabajadoras del calzado de Elche no cesa en su lucha y hoy está previsto que defienda su reivindicación en audiencia pública ante el Comité de Peticiones. También se reunirán con eurodiputados y de la Izquierda Europea, del Grupo de socialistas y demócratas, y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Esta audiencia se enmarca en un largo proceso de movilización social, que todavía no ha obtenido sus frutos. En palabras de Isabel Matute, la presidenta de la asociación, «seguimos sin ninguna respuesta institucional ante la gravedad que supone que no se nos reconozcan las décadas de trabajo realizado en el sector del calzado. No ha habido respuesta desde que vinimos al Parlamento Europeo en septiembre. Esperamos que la UE nos de una solución».

"Si yo paro Europa no anda": aparadoras de Elche viajan a Bruselas para exigir derechos Las aparadoras han organizado un sinnúmero de protestas, encuentros, talleres y ponencias para denunciar su caso, a lo largo de los últimos años. Cuentan además con tres Proposiciones No de Ley, resultado de esta movilización. "Sin embargo, todo esto no ha impedido que este sector siga sufriendo una altísima explotación laboral y, para las que llegan a la edad de jubilación, una perspectiva muy angustiosa ante la falta de pensiones dignas", tal y como expone la asociación en un comunicado. El eurodiputado Miguel Urbán Crespo (Anticapitalistas, Grupo de la Izquierda Europea) se ha puesto del lado de las aparadoras, quienes «reclaman, simplemente, lo que les corresponde». El parlamentario recordó que el sector se reunió con la Comisión Europea en septiembre, «la cual dejó la pelota en el tejado de inspección laboral». Asimismo, Urbán ha advertido de que «si estas inspecciones no funcionan, porque hay una situación sistemática de subcontratación y de corrupción, ¿qué hacemos? Lo único que falta aquí es voluntad política. Se han hecho reconocimientos de cotización para otros colectivos. Se puede hacer».