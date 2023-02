La Sindicatura de Comptes ha advertido en un informe dado a conocer hoy sobre el envejecimiento de las infraestructuras del ciclo integral del agua en los municipios de más de 100.000 habitantes, ya que el 61 por ciento de su red de alcantarillado tiene más de 30 años, informa Europa Press. Esta cifra supera la proporción media estatal, que es del 42%. Ahora bien, en la misma auditoria, que hace referencia al periodo de 2015 a 2021, las ciudades que mejor paradas salen son Alicante y Elche frente a València y Castellón, que presentan estructuras mucho más antiguas.

El 'Informe de auditoría operativa del ciclo integral del agua de los municipios de más de 100.000 habitantes' publicado este martes evalúa la gestión de los servicios prestados de distribución de agua potable y de alcantarillado para concluir que "las empresas operadoras del servicio de abastecimiento realizan una gestión eficiente del servicio y un control efectivo de este", con un rendimiento hidráulico superior al 83%, semejante al del conjunto de España.

Sin embargo, la Sindicatura recomienda aumentar la tasa de renovación de la red y la de los contadores para frenar el envejecimiento de la infraestructura, ya que este "aumenta el riesgo de perder los niveles actuales de calidad del servicio".

Red antigua

Los municipios con la red más moderna son Elche y Alicante, mientras que València dispone de la red más antigua, pues el 80% de la instalación supera las tres décadas. Frente a ello, durante el periodo 2015-2021, la inversión total realizada en los cuatro municipios para nuevas infraestructuras o equipamientos y en renovación ha ascendido a 48,9 millones de euros, y destaca "la efectuada por las empresas mixtas tanto en importes globales como por kilómetros de red". "Sin embargo, esta cifra está lejos del volumen de inversión necesario para renovar cada año un 2% de la red de alcantarillado, que estimamos sería de 25 millones de euros anuales", precisa la Sindicatura.

València fue el municipio que más invirtió en la red de alcantarillado, con 14,6 millones de euros; seguida de Elx, con 13,9 millones de euros; Alicante, con 12,12 millones de euros y Castelló de la Plana, con 8,12 millones de euros.

Alicante, Elx y València superan el porcentaje de facturación dedicado a renovación señalado por AEAS (9%) y solo Elche (46,9%) invierte más que la media de este tipo de municipios (15,5%) en la construcción de nuevas infraestructuras de alcantarillado. El informe destaca "la inexistencia de tasa de alcantarillado en Castelló de la Plana, por lo que la facturación es nula" y "no se cumple en este caso con el principio de recuperación de costes".

Eficiencia

El envejecimiento de la red "reduce la eficiencia de la capacidad instalada, aumentando los costes no solo económicos, sino también los ambientales, a través de las pérdidas de agua y/o vertidos no tratados, así como los costes sociales, debido al aumento del riesgo de fallos del sistema y de cese del servicio", recuerda la Sindicatura.

Por otro lado, el informe aconseja "profundizar en el control que deben ejercer los ayuntamientos, como titulares del servicio de abastecimiento". "Es conveniente que los ayuntamientos dispongan de un departamento cuyas funciones estén íntegramente relacionadas con el ciclo integral del agua y que esté debidamente dotado presupuestariamente", ha indicado.

Según la Sindicatura, la actual red de saneamiento de los ayuntamientos auditados "dispone de una estructura y capacidad suficientes para el servicio que requiere el suelo urbano, salvo concretas excepciones". Al igual que en abastecimiento, considera "mejorable el control efectivo del servicio".

Asimismo, el estudio de la Sindicatura también concluye que los cuatro ayuntamientos "diseñan sus estructuras tarifarias para cumplir con los principios de sostenibilidad, equidad, eficiencia, recuperación de costes y transparencia informativa".

Sin embargo, destaca que "las tarifas del abastecimiento de agua de Castelló de la Plana y de València no son progresivas". Además, Castelló de la Plana "no cobra importe alguno a sus abonados por la prestación del servicio del alcantarillado, circunstancia que contraviene el principio de recuperación de costes previsto en la directiva europea, pues la estructura tarifaria no incluye todos los gastos de la actividad, con el consiguiente impacto a corto y medio plazo en la gestión del servicio por falta de financiación suficiente para acometer la renovación de la red", apunta.

MEDIDAS "LIMITADAS" PARA MINIZAR LA HUELLA DE CARBONO

La Sindicatura de Comptes incide en que la creciente preocupación por el cambio climático se refleja en la aplicación de diferentes técnicas implementadas por los servicios de agua urbana para minimizar la huella de carbono.

Las cuatro operadoras identifican y cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero y todas, salvo Elx, inscriben su huella de carbono en el Registro de huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica.

Sin embargo, considera que "las medidas implantadas son limitadas y su efecto no se manifiesta en el corto ni en el medio plazo".

El análisis del consumo energético de las redes de abastecimiento y alcantarillado "ofrece datos muy dispares en los cuatro municipios", debido al origen del agua suministrada, la orografía o la configuración de las redes, señala la Sindicatura.

En ese sentido, Elx y Alicante ofrecen "datos muy inferiores" a los señalados por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Las cuatro operadoras identifican y cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y todas, salvo Elx, inscriben su huella de carbono en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, del Ministerio para la Transición Ecológica.

No obstante, Castelló de la Plana y Elx "no han elaborado un plan para mitigar o compensar la emisión de GEI, pero sí han realizado acciones en este sentido".

RECOMENDACIONES DEL INFORME

Entre sus recomendaciones, el informe indica que, en un entorno caracterizado por el estrés hídrico, resulta preciso garantizar una adecuada gestión de los recursos y para ello los gestores de los servicios deben priorizar la mejora continua del rendimiento hidráulico, intensificando la adopción de medidas en las áreas de transformación digital, eficiencia energética y economía circular.

"Las entidades locales deben aumentar el esfuerzo inversor y por ello deberían actualizar periódicamente los estudios de costes que soportan sus tarifas o tasas derivadas del ciclo integral del agua" señala.