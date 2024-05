El alcalde de Elche ve "injustificable" que el Gobierno no se plantee ya una segunda pista para el aeropuerto

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se ha referido con críticas a los anuncios sobre el futuro del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, que este viernes ha realizado en ministro Óscar Puente en un acto organizado por INFORMACIÓN en el Foro Alicante y donde ha descartado una segunda pista, pero anuncia inversiones para que alcance los 26 millones de pasajeros. El regidor, que al igual que el Consell apuesta por otra terminal más, ha asegurado que ha podido mantener un breve encuentro con el responsable del Gobierno en materia de Transportes y Movilidad Sostenible en tono reivindicativo, al tiempo que no le ha convencido el proyecto para la terminal tal y como se concibe.

"Yo necesito entrevistarme con el señor Puente, contarle como alcalde lo que necesita Elche y qué prioridades tenemos, ¿no?. Y no entendemos lo de la segunda pista. Me parece una decisión política injustificable. Al final, vamos a lo de siempre, a hechos consumados y luego, nos entran las prisas y se nos hace tarde. Es un hecho que el aeropuerto progresivamente ha incrementado el flujo de pasajeros en un 150 o un 200 % de forma exponencial. Vamos a preparar el terreno para la ampliación de la terminal y sobre todo, una segunda pista por operatividad, pero bueno, el ministro no ha tenido a bien".

Pablo Ruz / Áxel Álvarez

Otros asuntos

El regidor se refirió a otros temas, "necesito reunirme con él para esto (el aeropuerto), para el Plan de Cercanías, para el desdoblamiento de la variante de Torrellano, para el 2 % cultural, para consolidar que las expropiaciones de la Ronda Sur las pague el Ministerio, no la Generalitat. Necesitamos que asuma los 8 millones de euros de las expropiaciones, como ocurrió con el 90 % restante. Necesito contárselo. Necesito sentarme con el ministro. Estamos hablando de la decimonovena ciudad de España, con todas mis respetos para el resto de municipios. Sentarme con Óscar Puente y que le haga la relación de lo pendiente y la relación de lo que está ejecutándose, pues en fin será muy positivo para todos".