Elche se convierte en cantera para nuevas producciones audiovisuales. El equipo de casting de Ana Durá está buscando actores, figurantes y extras de todos los perfiles, etnias y culturas, de entre 20 y 70 años, que quieran trabajar en próximos rodajes de producciones de ficción que se van a filmar próximamente en la zona.

Durante los rodajes, que se desarrollarán en la provincia, será necesario ambientar todo tipo de lugares y es ahí donde la figura del extra juega un papel primordial. Las personas interesadas deberán acudir este jueves 23 de marzo al Centro de Congresos de Elche de 9.30 de la mañana a 19.30 horas, ininterrumpidamente. Las personas encargadas del casting atenderán a todos los interesados por orden de llegada.

Todos ellos deberán rellenar una ficha donde, entre otras aspectos, deberán indicar sus datos de contacto o sus medidas. El personal encargado de la selección fotografiará a los aspirantes en distintos planos y se les explicará cómo es el trabajo de la figuración en un rodaje, las normas o las condiciones laborales y económicas. Y es que a todos los seleccionados se les dará de alta en la Seguridad Social, en el régimen de artistas, y recibirán una remuneración según el convenio.

Este convenio fija unos emolumentos que rondan los 51 euros, mínimo, por una jornada completa, de ocho horas, y las horas extraordinarias se pagan a unos 10 euros.

La ilicitana Ana Durá dirige el proceso de selección de los actores (que tendrán una frase) y figurantes para próximos rodajes. "Es un puesto de trabajo, cualquier persona demandante de empleo puede acudir, aunque no tenga experiencia previa y se contrata en jornada completa, en régimen de artista", explica Durá.

A los aspirantes, señala, se les harán unas breves preguntas en el casting sobre "sus inquietudes, por qué se han inscrito, qué les ha movido, si solo buscan empleo o les gusta este mundillo, para saber qué mueve a cada uno, si tienen aspiraciones de algo más y pretenden dedicarse a este mundo, o si simplemente lo hacen por la experiencia o por encontrar un trabajo", señala Durá. De esta manera también consigue descubrir quién está realmente interesado en este trabajo y quién se lo toma como un juego.

No se busca un perfil en concreto y todos aquellos que acudan quedarán registrados en una base de datos y, dependiendo de lo que vayan pidiendo las productoras a la agencia de casting, se irá seleccionando. De momento, Durá no puede adelantar para qué rodajes en concreto contratarán a las personas seleccionadas este jueves.

Eso sí, lo que asegura es que serán producciones que se van a rodar en Elche o en localidades de sus inmediaciones.

Larga trayectoria

La experiencia de este equipo de casting es muy amplia. Empezó en Ciudad de la Luz y ahora acude a seleccionar figurantes por todo el país ya que es una de las agencias que cuenta con mayor éxito entre las productoras. Ana Durá ha sido la responsable del casting de conocidas series de las plataformas Netflix, Amazon, Movistar+ y AppleTV, y de películas.

Así, ha dirigido la selección de extras en series de Netflix como Valeria, Santo, Un cuento perfecto, Jaguar o Perdida. Para Amazon ha capitaneado el casting de Señoras del Hampa y, también, ha elegido los figurantes de Galgos y Apagón, de Movistar+ o de Now and Then, la primera serie que ha rodado AppleTV en España. Además, ha sido la responsable de seleccionar figurantes de películas como Los futbolísimos, Formentera lady, Amar, Toscana, Fuck it list, Paella Today o Quan no acaba la nit.

Entre las decenas de producciones para cine, series y publicidad en las que Ana Durá ha sido la responsable del casting de extras se encuentran otros conocidos títulos como El gran Vázquez, En fuera de juego, El asesinato de Carrero Blanco, El Príncipe o Perdida.

"Buscamos personas para ambientar escenas, como una calle, una terraza, o, si rodásemos un estadio, habría que ambientarlo con gestos y gritos, lo que nos pidan las productoras", indica Durá para explicar el trabajo que realizan.

Los que quieran formar parte de una producción audiovisual de ficción tienen una oportunidad de hacerlo este jueves en el Centro de Congresos.