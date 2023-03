Los votos de PSOE y Compromís han permitido finalmente dar un paso más con el fin de convertir en definitivo el mercado central provisional, ubicado en la avenida de la Comunitat Valenciana, y también para seguir progresando de cara al anunciado y denominado mercado gastronómico cultural, creándolo en el actual y abandonado mercado central. En el pleno de este lunes también ha trascendido que en caso de gobernar el PP en Elche se volverá a retomar prácticamente el proyecto de mercado central de la época de Mercedes Alonso, con parking subterráneo incluido.

En el pleno de este lunes se han llevado a cabo y aprobado tres modificaciones puntuales y provisionales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que un huerto de l'Escorxador pase de edificable a cultural y verde, para que el espacio del mercado provisional pase de zona verde a dotacional y para que en el espacio del mercado central evolucione de dotacional a edificable salvo la primera crujía. Según la edil de Urbanismo, Ana Arabid, entre otros cambios, las zonas verdes entre estos tres conjuntos pasarán de 11.700 metros cuadrados a 14.800.

Para el edil de Cs Eduardo García-Ontiveros esto supone, entre otras cosas, permutar una zona verde en la ladera del río por otra en L'Escorxador, aunque "el (Confederación Hidrográfica del) Júcar dice una cosa y el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana) dice lo contrario", algo que luego aclararía con más detalle la edil de urbanismo, Ana Arabid.

Esto, en cualquier caso supone un "cambio de opinión" por parte de PSOE y Compromís, según se advirtió desde Cs con respecto a la postura, justo la contraria, a la que mostró el actual bipartito cuando estaba en la oposición. "Cs estamos a favor de que el mercado provisional vuelva a ser zona verde y esto tiene toda la pinta de ser judicializado", advertía en cualquier caso García-Ontiveros.

"De huerto histórico a jardín"

Pablo Ruz, líder del PP, criticaba de entrada la intención de convertir en l'Escorxador "un huerto histórico de palmeras en un jardín", todo ello incluso en contra de otras voces integrantes de Compromís. "Es una aberración legal y urbanística consolidar el mercado provisional", añadía por otra parte el popular, quien sacó a colación que el PSOE en 2015, cuando estaba en la oposición, decía que el provisional era una clara vulneración construir en una zona verde de la ladera del río, además de anunciar entonecs que acudirían a la Fiscalía.

En este punto Ruz aseguraba que el mercado provisional no se va a quedar en su actual ubicación, que volverá a su sitio y que en la avenida Comunitat Valenciana volverá a haber un jardín.

Ana Arabid, desde el PSOE, dijo entonces que el expediente que se trataba en el pleno venía con todos los informes favorables de todas las entidades que tienen que pronunciarse: conselleria, la Confederación Hidrográfica del Júcar y que el informe de esta última no era contrario a lo que dice el Patricova, al tiempo que reconocía que es una zona inundable, "como otras muchas en la ciudad, que cuenta con las medidas oportunas de seguridad", según siempre la edil.

Arabid indicaba también que se han contestado las 18 alegaciones presentadas, una por una, y recordó que en el pasado pleno del mes de junio se aprobó sacar a exposición pública estas modificaciones puntuales.

"Volver a la casilla de salida"

"En 2015 nos opusimos a sacar adelante un proyecto sin consenso, a tirar abajo un edificio y el tiempo y los tribunales han demostrado que ese proyecto era inviable. Lo que pretende señor Ruz es volver al pasado, volver a la casilla de salida, con un parking subterráneo que nunca contará con las autorizaciones de las administraciones pertinentes. Su proyecto es inviable. La justicia ha dado la razón de que ese contrato se podía rescindir", manifestaba la edil de Urbanismo.

Desde Compromís Esther Díez tomó la palabra para manifestar de entrada que "la política es el arte de solucionar los problemas con los condicionantes que los determinan" y rememorar que con el PP "se puso el mercado en la ladera sin garantías, con denuncias del Seprona, con plantas (refiriéndose al proyecto del mercado central de Alonso) regaladas, era inviable la protección de los baños árabes, del refugio de la Guerra Civil y de la declaración del Misteri".

Y se mostraba clara: "No me gusta esa construcción en esa ladera, pero no conozco a nadie que sepa capaz de poner una alternativa, una propuesta viable encima de la mesa, porque los placeros no quieren irse a su ubicación original si no hay aparcamiento. Soy la primera que tampoco me gusta. Mientras tanto, hay que minimizar el impacto y lo estamos haciendo con todos los informes".

Ante esto Pablo Ruz interpelaba a Díez: "Si de verdad está en contra, vote en contra de consolidar el mercado provisional", mientras que a Arabid

A Arabid, Ruz le indicó que la justicia "en ningún momento ha declarado ilegal el contrato" con la concesionaria del mercado central. "La justicia ha dicho que puede romperlo, pero aténgase a la indemnización", agregaba.

En este sentido auguró el alcaldable popular que aunque se modificara el PGOU, habrá mercado central con parking en la plaza de Las Flores, "como hay otros parkings en el centro, como el de Gran Teatro. Tendrá acceso y salida, rampa doble y se puede hacer".

Arabid insistió por último que el proyecto de mercado que intentarían recuperar los populares era inviable "porque desde el PP lo hicieron con mucha prisa", a la vez que recordó que implicaba construir un parking subterráneo de cuatro plantas. "Nos metieron en un entuerto del que ha costado mucho salir. Hemos tramitado un expediente serio, legal y está mucho más cerca la solución. Con esto estamos sentando las bases del futuro del centro histórico", concluyó la titular de Urbanismo.