Diez de los 14 concejales del equipo de gobierno de PP y de Vox cobrarán una retribución plena por su trabajo en el Ayuntamiento, mientras que cuatro de ellos tendrán una dedicación parcial porque compatibilizarán su labor municipal con otros empleos. Estos son la portavoz de la formación ultraconservadora y edil de Familia, Aurora Rodil y los ediles populares Fernando Soler (Urbanismo y Hacienda), Juan de Dios Navarro (Agua, Agricultura, Relaciones Institucionales, Carreteras, Medio Ambiente y Palmeral) y Tito Costa (Comercio, Hostelería y Juventud). El ejecutivo local tendrá un total de 23 asesores y los cuatro grupos políticos que conforman la corporación municipal contarán con una persona de confianza cada uno. Se trata de la cifra máxima por ley que fija en 27 el número de funcionarios eventuales, uno por cada edil.

Por su parte, los doce ediles del Partido Socialista tendrán derecho a seis retribuciones plenas y dos parciales al 50% y la portavoz de Compromís tendrá una dedicación exclusiva. Además, las diez comisiones de pleno (que se reúnen una vez al mes y por las que también cobran los ediles que asistan siempre y cuando carezcan de dedicación exclusiva) pasarán a estar constituidas por cinco representantes del PP, otros cinco del PSOE, dos de Vox y uno de Compromís. Así ha sido aprobado este miércoles en el pleno de organización extraordinario celebrado a los once días de la investidura de Pablo Ruz como alcalde de Elche. El primer edil ha rechazado, mientras esté en este cargo, subir "ni un céntimo" el sueldo de los 27 ediles de la corporación municipal y ha calificado de "equidad", en lugar de referirse a "generosidad" como Vox lo ha tildado fuera del pleno, el gesto que ha tenido con los socialistas al concederle ocho retribuciones, después de que el PP estando en la bancada de la oposición con nueve ediles el pasado mandato cobrara dos dedicaciones y media.

En concreto, la máxima autoridad del Ayuntamiento de Elche percibirá 4.756,36 euros mensuales, mientras que los nueve tenientes de alcalde cobrarán 3.547,08 euros al mes y los ediles con delegación 3.253,76 euros. Los ediles que tengan media dedicación percibirán 1.626,88 euros mensuales y los que tengan la tenencia de Alcaldía pero realicen media jornada recibirán 1.773,54 euros. En todos los casos, se trata de 14 pagas. Asimismo, el portavoz de cada grupo político o de la junta de gobierno ingresará 312,33 euros mensuales y el adjunto, 218 euros.

Este miércoles se dio a conocer que José Navarro será el portavoz del grupo municipal del PP y Claudio Guilabert, portavoz adjunto. En el caso del PSOE, desempeñarán estos cargos, Héctor Díez y Mariano Valera, mientras que en Vox la portavoz es Aurora Rodil y Samuel Ortiz el adjunto. En Compromís, es Esther Díez la portavoz. Por otra parte, por asistencia a pleno los ediles sin dedicación asignada recibirán 299,82 euros y por asistencia a cada comisión de pleno cobrarán 93,69 euros. En el caso de los grupos políticos, estos percibirán un componente 4.958 euros al año y variable de 115 euros por cada concejal.

Intervenciones

El primer pleno del mandato no ha estado exento de críticas en Elche. El PSOE, que junto a PP y Vox votó a favor del reparto de las retribuciones (el único que se abstuvo en casi todo fue Compromís), reprochó a Pablo Ruz su rápida organización. "Se han organizado rápido, no es recomendable a tenor de las rectificaciones que ha realizado esta semana", apostilló el portavoz socialista Héctor Díez, quien se comprometió a "desarrollar un trabajo útil, riguroso, sensato para contruibur a que Elche siga mejorando". El líder de la oposición advirtió que son "un grupo de hombres y mujeres con experiencia de gobierno" y aseguró que quieren empezar"un proyecto nuevo que genere ilusión y nos haga crecer". Lanzó un aviso al PP: "No se despisten con la decoración, vamos a fiscalizar, conocemos la gestión del Ayuntamiento" y puso en valor la buena salud financiera y los contratos gestionados a lo largo de su mandato.

Héctor Díez aprovechó para echar en cara al PP su "lío por la Igualdad, el cambiazo con la maqueta del Mercado Central , le han cortado la cabeza al interventor".

Por su parte, el alcalde, Pablo Ruz agradeció a su socia de gobierno "su disponibilidad, criterio y sensibilidad para entender que la labor de gobierno es cosa de todos y que solo velamos por el bien común". "El alcalde estará siempre con lo que Rodil disponga respecto a su dedicación, que quiere compatibilizar con un porcentaje para la atención".

Y contestó a los socialistas diciéndoles que con el interventor han hecho lo mismo que hicieron ellos. El regidor del PP recordó al PSOE su "mano tendida" con las retribuciones y haber ampliado de cuatro a cinco los miembros de las comisiones. " Entendemos que la utilidad que quieren manifestar nos la creemos y la promovemos", dijo. Ruz quiso dejar claro que lo que aprobaba "no es generosidad, es equidad y justicia. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado mandato, para que un Ayntamiento funcione la labor de la oposición tiene que estar bien sustentada. Los recursos se tienen que distribuir mejor".

También justificó que las áreas que se aprobaban durante el pleno "son lógicas, y es lógico por matizar cuestiones. Nuestras prisas son las que no han tenido en los fondos Edusi que vamos a devolver millones de euros por el retraso de proyectos", advirtió Ruz.

El alcalde también se comprometió a elaborar un Reglamento de Orden Municipal, una cuestión que igualmente fue reivindicada por los socialistas, para que las dedicaciones de la oposición, entre otras cosas, no tengan que depender del alcalde de turno.

Imagen insólita: el alcalde no preside el pleno

El primer pleno del nuevo mandato político (organizado de forma extraordinaria para aprobar el reparto de áreas, salarios y asesores) de PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche ha comenzado con una imagen insólita. La de la edil popular Irene Ruiz presidiendo el máximo órgano del municipio, en lugar de alcalde, Pablo Ruz, quien ha decidido delegar esta responsabilidad en su compañera de filas y la número 9 de su candidatura bajo el argumento de dar una mayor neutralidad al pleno.

Desde el sillón central del salón de plenos, Irene Ruiz, ha empezando mostrando su "gratitud" hacia el primer edil por confiar en ella la presidencia del pleno y ha garantizado que velará por la "concordia, el respeto y la neutralidad". Ruiz a todos los grupos políticos "ser conscientes de que el debate será fructífero si lo afrotamos con respeto" Les ha reclamado que "tengan altura de miras y busquen acuerdos". La edil del PP ha manifestado su "honor, como mujer, profesional e ilicitana de presidir el pleno con todos compañeros". "En este lado del salón de plenos nadie es más que nadie", aseguró.