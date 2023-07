El Ayuntamiento de Elche ha constituido el consejo rector de Visitelche de la XII legislatura en la Sala del Consell. Está presidido por el alcalde, Pablo Ruz, y tiene a Irene Ruiz, concejal de Turismo, como presidenta delegada. El órgano estará conformado por miembros de la corporación municipal pertenecientes a los grupos políticos del Partido Popular, PSOE, Vox y Compromís.

Dentro del consejo también estará la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), con su presidente, Rafael Blanquer, como representante; de Fira Alacant, con Beatriz Serrano; de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. En el caso de la administración autonómica y provincial los miembros están todavía por designar hasta que se conformen definitivamente sus equipos de gobierno.

Por parte de los grupos políticos estará la edil socialista, Saray Huertas (quien carece de dedicación en el Ayuntamiento); Esther Díez, portavoz de Compromís. Del PP asiste José Claudio Guilabert y de Vox, Samuel Ruiz.

Como miembros potestativos están los ediles del equipo de gobierno José Navarro, concejal de Deportes; Inmaculada Mora, concejal de Fiestas; María Bonmatí, concejal de Educación y Raúl Sempere, concejal de Pedanías. También forman parte del organismo la interventora Montserrat González y el secretario Antonio Izquierdo.

De asistentes al consejo rector, pero sin voto, se ha nombrado a Enrique Pineda, coordinador Promoción Económica, Empleo y Turismo; Pilar Maciá, jefa de Gestión de Producto; María José Valls, jefa de Gestión de Eventos; Raúl Sánchez Tarí, técnico de Turismo en Marketing y Mª Reyes Torres, jefe de Gestión de Administración.

Pimesa y el Patronato de Deportes

El próximo consejo que constituirá el equipo de gobierno será el de la empresa municipal Pimesa y está previsto en 31 de julio, fecha en la que se celebra el primer pleno de la nueva corporación (después del extraordinario y de organización convocado tras la investidura de Pablo Ruz como alcalde).

Al estilo Pimesa y VisitElche, el ejecutivo local se ha dispuesto a transformar la Concejalía de Deportes en un Patronato bajo el argumento de agilizar las contrataciones y de mejorar el funcionamiento de las instalaciones deportivas.

El Patronato de Deportes anunciado por Pablo Ruz en campaña electoral tendrá como gerente al ex delantero del Elche CF. Nino quien será la imagen y figura institucional de un ente con el que el nuevo equipo de gobierno aspira a «atraer a la ciudad nuevas competiciones que llenen los hoteles». Para que este Patronato salga adelante, el edil José Navarro ha asegurado que el Ayuntamiento ya está trabajando en el borrador de los estatutos, con el apoyo de Nino, pero que quiere que se perfile con todos los agentes implicados, desde los responsables de deportes de la Concejalía, las federaciones, los clubes... antes de su aprobación en el pleno municipal. Su objetivo es que este ente pueda estar creado en el plazo de un año, aunque ha advertido que primará el consenso sobre la premura porque quiere que salga bien.