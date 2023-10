¿España está a la cola en economía circular?

La economía circular está, no en pañales, pero es muy poquita. En el país se están haciendo cosas pero falta bastante, por ejemplo con la gestión de residuos. La Comisión Europea ya ha alertado a España en los retos que les supone esa gestión y que se de prisa en implementar mejoras para llegar a cumplir los objetivos del 2025, porque los del 2020 no se cumplieron y de seguir así los del 2025 tampoco.

¿Quién tiene que implicarse?

Las administraciones, las empresas y la ciudadanía. Las tres patas del banco tienen que remar en la misma dirección. Pasa como con una bicicleta, si un eslabón falla la cadena no funciona y la rueda no gira.

¿Nota que ha mejorado la situación desde que lanzó su proyecto «Todos somos reciclaje»?

Desde que lo inicié en 2016 mi percepción es que hay mucha más concienciación, hay una mayor preocupación por esta temática ambiental en parte porque viene de la legislación o por diferentes movimientos sociales, y hay que aprovechar la oportunidad para avanzar porque hay que escuchar los avisos que nos da el planeta, de ahí la necesidad de transitar a una economía circular para conseguir un verdadero desarrollo sostenible.

¿Escasean incentivos en las empresas?

No se trata sólo de aplicar sanciones y castigos si no de incentivar. Se pueden tener las dos varas de medir. Solamente con la concienciación y la buena fe lamentablemente no es suficiente. En un primer momento hacen falta de las dos y también más incentivos a nivel ciudadano.

Como consultor de gestor de residuos, ¿le llaman más ahora las empresas?

Cada vez están más implicadas, y la tendencia es al alza.

Pasos

¿Hay que mejorar la trazabilidad en el proceso productivo?

Hay que incrementarla porque mientras más conocimientos se tengan de materia prima que se convierte en residuo y qué se hace con ese residuo nos permitirá tener mayor control del material en los procesos de uso, de fabricación, de gestión de fin de vida y de tratamientos…y para ello contribuyen enormemente las nuevas tecnologías como el internet de las cosas o la inteligencia artificial. Es la revolución económica 4.0.

¿Falta apostar por remanufacturar productos?

Sí, centrarse en la remanufactura y reutilización de tratamientos previos al reciclado, valorización y vertido. Muchas veces son menos visibles y no se les da la atención que requieren. Lo hecho hecho está, qué mejor que reutilizarlo el mayor tiempo posible y alargar su vida útil.

¿Es beneficioso a la larga para una empresa apostar por este modelo?

Tradicionalmente se ha visto como un cambio que genera rechazo pero cada vez las empresas se están dando cuenta de que es la vía a la que hay que tender. También Europa está apostando por esa dirección y empresas o entidades que no transiten a la economía circular posiblemente se queden fuera del mercado y no sean competitivas.