El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche está meditando que prácticamente todas las aulas de los colegios públicos de Elche puedan contar con aire acondicionado. Se trataría de dar un paso más allá, copiando así lo que se ha llevado a cabo a principios de este curso en las escuelas infantiles municipales.

La concejala de Educación y Juventud, la popular María Bonmatí, sabe que no será ni en un año ni en dos, pero su intención es que cuando acabe el actual mandato el programa esté al menos encaminado y, sobre todo, que se haya progresado en garantizar el bienestar no solo de los alumnos, sino también de los profesores y trabajadores.

Estudio

Para ello, el Consistorio va a realizar un minucioso estudio sobre para sopesarlo. No en vano en el municipio hay, solo públicos, medio centenar de colegios, por lo que la inversión municipal a realizar en un posible plan plurianual no es baladí.

Además, hay que estudiar muy bien caso por caso. Y es que algunos centros ya cuentan con climatización, total o parcial, mientras que otros, a veces por una instalación eléctrica trasnochada, no soportarían la puesta en marcha de esta prestaciópn, todo ello sin contar con que la factura de la luz se dispararía y que hay cumplir con las normativas sobre este tipo de sistemas.

Para la edil, en estos tiempos que corren dotar de aire acondiconado a los centros no es un capricho, sino que se trata de garantizar que el alumnado reciba la enseñanza en unas condiciones climáticas adecuadas y no al límite.

Preocupaciones

Y es que, tras la experiencia de los últimos años, muchas han sido las preocupaciones de las familias y de los sindicatos educativos advirtiendo de que no se puede tolerar que los escolares permanezcan en el aula con temperaturas incluso por encima de los treinta grados.

Mayo, junio, septiembre y octubre están siendo meses en los que el termómetro rebasa con creces esa cifra y, en ocasiones, no hay oportunidad de abrir las ventanas para que se ventile el aula, o el sol da directamente a las aulas y el calor se vuelve insoportable pese a la ventilación cruzada.

Legislación

Según la legislación vigente en materia de salud y seguridad laboral, los espacios de trabajo, como son las aulas en las que se desempeña la docencia, deben estar a temperaturas comprendidas entre los 17 y los 27 grados. Si la temperatura es superior a 27 existe un riesgo de estrés térmico.

Así las cosas, Bonmatí es consciente de que todo no se puede acometer de golpe, pero que hay que empezar para que, dentro de unos años, los más pequeños no tengan que soportar este tipo de situaciones.

Recomendaciones

Recomendaciones como beber mucha agua, evitar estar al sol o bajar las persianas son perfectas, pero el Ayuntamiento considera que debe ir más por la salud de los escolares.

En este sentido, además de la climatización, el actual equipo de gobierno asegura que va a seguir aumentando las instalaciones que generen sombras en patios, por ejemplo con la colocación de más pérgolas.

En abril de este año el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza pidió a la Conselleria de Educación medidas contra el estrés térmico ante la realidad del cambio climático y después de que en marzo y abril se registraran ya temperaturas por encima de la media.

Bonmatí apunta que los primeros en beneficiarse serían los escolares más pequeños de Primaria y progresivamente se podría ir instalando la climatización en cursos superiores.