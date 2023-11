Los ilicitanos y las empresas ubicadas en Elche no se llevarán el próximo año un susto en el recibo del agua. Las tarifas se congelan y se mantienen como en 2023. Así lo han asegurado tanto el alcalde, Pablo Ruz, como el edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, quienes han afirmado que esto no significa que las inversiones de Aigües d'Elx vayan ahora a ser menores en 2024. En el municipio ilicitano hay 126.000 abonados y en el recibo, que se gira trimestralmente, se incluye además la tasa por la recogida de basuras. Pues bien, esta otra parte del recibo tampoco subirá, según fuentes municipales.

La empresa mixta Aigües d’Elx celebraba este mediodía su consejo de administración con las inversiones de 2024 sobre la mesa. Las más destacadas serán retomar la obra del colector de pluviales de Peña de las Águilas, cuya última fase, la cuarta del total de nueve que se programaron, se acometió en 2018; un tanque de agua en Arenales del Sol, para acabar con las inundaciones en una de las dos principales vías de acceso; así como la renovación del alcantarillado de la calle Camilo Flammarion.

Canon de saneamiento

"Este gobierno municipal ha decidido congelar el precio del recibo del agua, es decir, no sube el agua en 2024. A pesar de las subidas de agua que estamos viendo en los municipios cercanos, en Elche el recibo del agua se congela. El Ayuntamiento de Elche hace un esfuerzo importante”, declaraba este miércoles el primer edil. El alcalde recordaba además que la Generalitat Valenciana ha aprobado, por decreto, el aplazamiento del canon de saneamiento durante 36 meses más.

En cuanto a las inversiones para el próximo ejercicio la cifra prevista es de 9,8 millones de euros. La actuación del colector secundario y red de saneamiento en Peña de las Águilas supondrá un desembolso de 2,8 millones de euros.

Cabe recordar que la red de alcantarillado de esta pedanía se viene reclamando por los vecinos desde que Diego Maciá era alcalde.

Confederación Hidrográfica del Segura

La infraestructura no solo depender de Aigües d'Elx. Aigües está acometiendo una parte de esta instalación, pero el colector principal lo tiene que hacer la Confederación Hidrográfica del Segura, el cual todavía no ha terminado la redacción del proyecto y desde Aigües d'Elx cruzan los dedos para que se licite, este colector principal, una obra que depende de fondos estatales y no municipales, en 2024.

En 2024 se iniciará también la renovación del alcantarillado de Camilo Flamarion por 918.000 euros, mientras que el tanque de aguas de Arenales del Sol supondrá una inversión de 1,3 millones de euros.

De igual modo, la partida destinada al fondo social para ayudas al pago del agua será en 2024 de 450.000 euros, el mismo importe que durante la presente anualidad. En 2023 se han beneficiado de estas ayudas unas 6.800 familias ilicitanas.

Con respecto a la obra para evitar las inundaciones en la carretera de Santa Pola, el edil de Aguas confía en que la licitación de la actuación salga a finales de este año y que la construcción de un dique para que el agua no llegue a la carretera así como un aliviadero hacia el barranco, por un importe cercano a los 150.000 euros, se acometa en enero.

"Esto es una filosofía de entender la Administración Pública. Con una inflación desbocada, con la cesta de la compra por las nubes, la Administración tiene que contener los impuestos y no generar más problemas de los que ya tienen los contribuyentes", apuntaba Pablo Ruz.

La ciudad de Alicante, por ejemplo, ya ha anunciado que subirá el recibo del agua un 6% en 2024. En Novelda, la tasa de basura subirá un 98%, mientras que el recibo del agua se incrementará un 15%.