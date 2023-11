En España cada vez se recicla más. Ocho de cada diez personas afirman separar selectivamente los residuos, una más que en 2015. Así lo indica el informe Hábitos de reciclaje entre la población española, realizado por el Instituto Catchment para Ecoembes en 2022. Un documento que arroja información sobre el nivel de compromiso de la ciudadanía en materia de reciclaje y sostenibilidad, pero también sobre el perfil de las personas más activas en este sentido.

Según este estudio, las mujeres, los mayores de 55 años y los solteros son los grupos de población que mayor preocupación muestran por el medio ambiente y que más hacen por preservarlo a través de la separación selectiva de residuos.

La Planta de Els Cremats (Elche) del Consorcio Baix Vinalopó, la única de la Comunitat Valenciana con capacidad para tratar y recuperar materiales de la fracción resto, orgánica y envases ligeros, es un buen ejemplo del compromiso ciudadano con la sostenibilidad.

En tan solo dos años, ha visto cómo los residuos procedentes del contenedor de resto se han reducido notablemente. Mientras que en 2021 ascendían a 184.858,96, en 2022 se situaban en 175.544,35 toneladas. De forma paralela, ha protagonizado un aumento de las entradas procedentes de la fracción envases ligeros y de la recientemente implantada fracción orgánica, recogiéndose 7.643,10 toneladas de envases ligeros y 676,94 toneladas de biorresiduos en el último año.

Así, gracias a una mejor separación selectiva en origen y a los innovadores equipos de la Planta Els Cremats, en 2022 se han recuperado un total de 35.881,55 toneladas de materiales.

Cada residuo a su contenedor

A pesar de los buenos resultados registrados en los últimos años, aún queda camino por recorrer en materia de reciclaje. Como deja entrever el informe de Ecoembes, la separación selectiva sigue generando dudas y no pocos errores entre la población. Mientras que la mayoría de los ciudadanos tiene claro qué residuos van al contenedor de papel y cartón, no son tantos los que saben qué objetos tienen cabida en el amarillo. De hecho, el 29,8% de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo no pertenecen a la fracción de envases ligeros.

Uno de los errores más comunes es pensar que el contenedor amarillo es para los objetos fabricados con plástico, pero no siempre es así. Los residuos destinados al contenedor amarillo son los envases como las botellas, las latas o los briks. También se deben depositar residuos que, aunque no son de plástico, si son envases: cajas de madera de frutas y verduras o envases de cerámica de yogures o natillas también pertenecen a la fracción de envases ligeros.

Por eso, es tan importante informar a la población sobre separación selectiva de residuos y dotarles de las herramientas necesarias para llevarla a cabo de forma eficiente y eficaz. Que sepan dónde depositar los residuos que generan en su hogar y que conozcan las infraestructuras que tienen a su alcance para fomentar la economía circular es clave para mejorar las tasas de reciclaje y prioridad para entidades como el Consorcio Baix Vinalopó.

Informar y sensibilizar, dos máximas del Consorcio Baix Vinalopó

Tal es el compromiso de este consorcio con el planeta que ha puesto en marcha Reduce tu basura, recupera tu tierra. Una campaña de información y sensibilización ambiental dirigida a los más de 350.000 habitantes a los que da servicio.

Según la diputada y presidenta del Consorcio Baix Vinalopó, Magdalena Martínez, "la campaña se dirige a la ciudadanía de los 10 municipios que conforman nuestro Consorcio para reducir nuestra generación de residuos, fomentando la separación de residuos en origen o el correcto uso de nuestros ecoparques”.

Reduce tu basura, recupera tu tierra, que se desarrolla en los meses de mayor consumo del año, busca reducir la generación de residuos para avanzar hacia una sociedad más sostenible y proteger el medio ambiente. Esta iniciativa ha sido subvencionada por la Generalitat Valenciana.