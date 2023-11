María Jesús Navarro Ríos se ha convertido en una de esas personas a tener en cuenta en la provincia de Alicante cuando desde las administraciones públicas se quiere abordar en foros o consejos internos el tabú de la prostitución en la provincia de Alicante y cómo erradicarlo. Desde el campus de Desamparados, en Orihuela, esta docente e investigadora no ceja en su empeño de que se observe a la mujer prostituida como el mayor símbolo de la esclavitud y la violencia contra la mujer que pervive en pleno siglo XXI.

En 2018 el Ayuntamiento de Elche prometió una ordenanza para proteger a las mujeres víctimas de la prostitución. Por fin se aprobó el pasado el 2 de mayo de 2023, prácticamente cinco años después. ¿Tenemos que felicitarnos o lamentarnos de que siempre vaya todo tan lento?

Me consta de que en el Ayuntamiento de Elche existe un equipo técnico seriamente comprometido con este reto que es lo que ha hecho posible que finalmente esta ordenanza vea la luz. Es cierto que no ha llevado un recorrido lo suficientemente rápido, lo que me hace pensar que tristemente aún no es lo suficientemente contundente en toda la población la comprensión de que la prostitución es violencia siempre que se ponga el foco en el demandante, ya que a éste le es indiferente la situación en la que pueda encontrarse la mujer por la que paga. Pero saber que ha sido aprobada por unanimidad, con un espíritu de carácter de acción integral, poniendo el foco en la atención a las mujeres en situación de prostitución que deseen abandonarla y teniendo claro que la educación es una apuesta clara para la prevención, sin duda es un motivo para felicitarse.

¿Qué echa en falta en estas ordenanzas municipales, que ya tienen otros municipios de la localidad a raíz de un modelo emanado desde la Conselleria de Justicia para facilitar el trabajo a los ayuntamientos?

En realidad echo en falta y considero muy importante que, si se desea verdaderamente a nivel municipal acabar con la demanda de prostitución, una ordenanza no es suficiente como única herramienta si no se atiende a una estrategia de planificación integral contra la prostitución, donde la ordenanza sería una herramienta más, pero no única. Es fundamental actuar de forma simultánea y de forma coordinada en los tres pilares básicos de actuación que son los de sensibilización, persecución y atención a mujeres en contextos de prostitución. Soy categórica ante esto, si no se actúa simultáneamente en estos tres frentes, una simple ordenanza que atienda uno sólo de estos aspectos, lejos de ayudar, podría perjudicar la situación de las víctimas.

¿Cómo se ayuda de verdad a las prostitutas?

Ofreciéndoles un itinerario de actuación que consiga su autonomía personal a través de una atención integral a sus necesidades particulares, si así lo solicita, con suficiente dotación económica que le garantice una perdurabilidad en el tiempo, hasta que pueda desenvolverse de forma totalmente autónoma fuera de los contextos de prostitución.

¿Y qué se puede hacer con las jóvenes sugar daddys que piensan que no está mal obtener obsequios a cambio de acompañar a hombres maduros?

Está aumentando este fenómeno entre la población joven, fenómeno que nuestro equipo de investigación ha comenzado a investigar. Al respecto es necesario comprender que existe todo un entramado que persigue conseguir el consentimiento de las adolescentes porque existe una demanda que así lo solicita y unos intermediarios que se encargan de la captación. Así que está claro, lo que se puede hacer es contrarrestar el discurso prostituidor, dándoles a conocer la realidad y de las consecuencias que pueden conllevar esa decisión contando la verdad. Y si son menores, mucho más claro, cárcel para el sugar daddy. Recordemos que se vende lo que se demanda y ésta es el origen de la violencia arraigada en este delito.

¿Qué destacaría del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género (CIEG) de la UMH?

Su carácter multidisciplinar donde se encuentran presentes diversas áreas de conocimiento como Antropología, Periodismo, mundo agrario, etcétera. Esto enriquece sin duda los resultados tanto de investigación como de transferencia.

¿Cuál es la misión del CIEG?

Sin duda ir hacia la figura de instituto de investigación y en ello estamos. En esta figura se requiere un mayor nivel del currículo de sus integrantes, pero también es dotado de mayores recursos para funcionar.

Una vez pasados los días del 8M parece como que las reivindicaciones principales del feminismo y la igualdad vuelven a quedar en un segundo plano de los asuntos importantes de este país ¿Tiene esa impresión?

Pues mira no, creo que existe un cambio social en cuanto a la percepción de los asuntos de igualdad y que esto ha traído avances. No obstante, hay una intención que se apoya desde grupos de poder que tergiversan y tienen la misión de confundir y dividir a la población. Ese es el problema.

¿Qué le parece lo que pasó con lo de la ley del «sí es sí»?

No soy del ámbito del Derecho, pero sí sé que es necesario informarse bien para saber las razones de lo sucedido y no quedarse con información superficial. Eliminar el abuso sexual y considerar todo agresión sexual tenía un riesgo que se había advertido. Esperemos que la reforma en curso mejore los resultados.

Rechazo

¿Cree que se está generando por parte de la sociedad un rechazo a la igualdad, a la identidad de género, a la diversidad, al mundo trans, a las distintas formas de entender el feminismo porque no está entendiendo los cambios que se suceden tan rápido?

Por los cambios que se suceden tan rápido no, pero sí creo que existe interés en crear división entre la población, y que la falta de pensamiento crítico hace que esta división se produzca. Divididos somos más manipulables y controlables.

¿Cuál es su opinión sobre la gestación subrogada?

La gestación subrogada no es más que otra forma de mercantilización del cuerpo de las mujeres que, debido a las diferencias de clase social, posicionará siempre a las más pobres para fabricar niños que la gente pudiente es capaz de pagar. Gestar un bebé no es sacarse una muela, con las consecuencias biológicas y emocionales que eso conlleva.