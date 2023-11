Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Elche no han empezado aún sus clases de japonés por falta de profesores. Las lecciones del idioma deberían de haber comenzado, como vienen dándose todos los años, el pasado 25 de septiembre. Sin embargo, los estudiantes de cuarto curso de japonés de la EOI denuncian que no hay profesores suficientes que impartan sus clases. A día de hoy, solo hay una docente nativa que no puede hacerse cargo de los seis cursos (el total son nueve).

Desde la Escuela Oficial de Idiomas les han ofrecido a los estudiantes de cuarto curso, que no cuentan con ningún docente de japonés a estas alturas del curso, a que asistan como oyentes a clases de un nivel inferior al suyo para no perder la práctica del idioma. "Lo que queremos es seguir avanzando en el idioma. Esto es inaceptable", destacan los alumnos de cuarto curso. Las lecciones de japonés se iniciaron en la EOI de Elche hace seis años. La Escuela de Idiomas de Elche recoge firmas para impartir español para extranjeros Poca oferta de profesorado Los alumnos han contado que el año pasado sí que contaban con un profesor graduado en Lenguas Asiáticas (titulación máxima del idioma) con el que, aseguran, aprendieron mucho y "era un excelentísimo docente". Sin embargo, este nuevo curso el profesor intentó de nuevo acceder tanto a una plaza fija en la EOI como a una plaza de difícil acceso, pero, desafortunadamente, la Generalitat Valenciana denegó su intento de conseguir una plaza por no cumplir con los requisitos que se requerían. "Les piden valenciano para dar clase en la Escuela de Idiomas y si muchos son nativos y ya les cuesta hablar castellano, no quiero imaginar lo que tiene que ser para ellos hablar en valenciano. Es surrealista". "Exigimos que pongan una solución porque estamos perdiendo dinero y las lecciones para las que nos hemos matriculado", ha señalado la representante de los alumnos de japonés. "Han hecho varios llamamientos y no se ha presentado apenas nadie. Queremos denunciar el sistema educativo, en nuestro caso en el japonés, y que la Generalitat Valenciana haga algo, pues no dan ninguna facilidad". Los estudiantes han recogido firmas para presentar un documento a modo de queja oficial a la Escuela Oficial de Idiomas y actualmente están a la espera de una solución.