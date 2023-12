El alcalde Pablo Ruz inaugura este próximo miércoles día 13 de diciembre el Foro Elche, en el hotel Huerto del Cura, con un desayuno-coloquio en el que ofrecerá su visión de la ciudad bajo el título de «El momento de Elche». Esta iniciativa de INFORMACIÓN, Información TV y Prensa Ibérica, suma también a la Universidad Miguel Hernández, a Aigües d’Elx y al Grupo Ribera, que gestiona el Hospital del Vinalopó. Al acto, que comenzará a las 9.30 horas, se puede asistir con invitación previa, que se deberá de solicitar a través de un correo electrónico a club@informacion.es. También existe la posibilidad de seguirlo de forma on-line a través de la siguiente dirección: clubdiarioinformacion.com. Estará moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, y tendrá lugar en el salón invernadero.

El alcalde de Elche llega a este encuentro después de gobernar la ciudad seis meses donde no ha habido un solo día de descanso y en el que trazará no solo algunas cuestiones del día a día, como los proyectos en los que está embarcado desde que arrancó el mandato, sino también otras que le puedan solicitar los asistentes sobre la realidad de la ciudad porque Ruz no reniega a la hora de hablar sobre cualquier cuestión y de cualquier índole.

De forma periódica

El formato del Foro Elche se repetirá de forma periódica con otros invitados a partir del próximo 2024, pero era de justicia abrirlo con quien es la primera autoridad. El mercado, la polémica con los carriles bici o el pacto de gobierno con Vox, por ejemplo, serán sin duda temas sobre los cuales el alcalde querrá dejar resuelta cualquier cuestión o duda que se le plantee.