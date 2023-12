"No es un presupuesto de recortes ni de políticas huecas, es un presupuesto de gestión eficiente, riguroso y real", con esta frase ha descrito el equipo de gobierno las cuentas municipales de 266 millones de euros, con 57 millones para inversión, que marcarán todo lo que haga y no haga el Ayuntamiento de Elche por la ciudad en 2024. Así se ha expresado el edil de Estrategia Municipal, el máximo responsable del documento económico, Francisco Soler. PP y Vox han sacado adelante, a las 11.30 horas y en solitario, sus primeras cuentas municipales, con el rechazo frontal de la oposición tras ver rechazadas todas sus enmiendas.

El concejal popular ha garantizado que habrá un "20% más de fondos en políticas sociales, seguramente la cifra más alta hasta la fecha". Soler ha puesto en valor haber materializado una bajada de impuestos," la primera piedra de las sucesivas bajadas en los próximos años, es lo que tiene que trabajar para la gente". Tambien ha dicho que el Ayuntamiento tiene que aumentar los ingresos pero con más contribuyentes. Ha mostrado su rechazo, en alusión a la oposición "subvencionar compras ficticias o hacer rehénes de las subvenciones", ha defendido que hay que "dar oportunidades para progresar, también poniendo luces y haciendo que los comercios estén llenos, esos son políticas progresistas".

El responsable de la Hacienda municipal ha vuelto a lamentar cómo los" millones de euros perdidos de los fondos Edusi, al menos siete millones de euros, han afectado a este presupuesto".

El alcalde Pablo Ruz también ha tomado la palabra para decir que "es un día para estar felices" y para poner en valor un presupuesto que "gira en torno a las personas, las familias, la bajada de impuestos y los distritos". El primer edil ha advertido de que Elche "es el único municipio de la provincia que baja impuestos". Ha destacado el trabajo de cada uno de sus concejales para aprobar el documento económico.

Algunas cifras

Entre las cifras que ha ofrecido el regidor popular, El Museo de Puçol pasa de 80.000 a 180.000 euros, la Orquesta Sinfónica tendrá 200.000 euros. Ha destacado la "inquebrantable lucha de este gobierno contra la violencia hacia las mujeres subiendo 10.000 euros los fondos para prevención, de 35.000 a 45.000 euros". Discapacidad ha pasado de 5.000 euros a 30.000 euros. Acción Social de 1,8 a 2,4 millones de euros; Pedanías pasa de 5.000 a 470.000 euros.Ha recalcado la puesta en marcha de 170.000 euros que quería cargarse la izquierda en ayudas para el carné de conducir. Ha puesto en valor que habrá 400.000 euros para los huertos y el 160% de aumento de fondos a Vía Pública. Tambien ha destacado que habrá 3 millones de euros más para el personal hasta los 97 millones, "el alma de esta casa". Entre otros proyectos, ha garantizado que "será el año de autobús urbano a las pedanías".

Vox ha defendido estar "ante un presupuesto histórico, el más alto de la historia de municipio, en un contexto de incertidumbre económica a nivel nacional". El edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ha destacado su obligación de "hacer una gestión responsable para el bienestar de nuestros ciudadanos y empresas. Un esfuerzo en inversión con grandes y pequeños proyectos". Ha puesto el acento en que las Concejalías de Familia, Mayores y Mujer "crecerá en tres millones, hasta los 18 millones de euros", así como el "aumento de ayudas a emergencia social, las del pago del IBI (en comparación con el presupuesto inicia de 2023 que luego se reforzó) y las ayudas al alquiler".

Ruiz también ha afeado que a su partido no se les "llena la boca diciendo que va a ser la legislatura de las pedanías, pasamos de 5.000 euros en 2023 a 1,9 millones de euros, lo que no son promesas, son hechos. El 75% del asfalto irá a las pedanías". Ha avisado, además, que van a movilizar más de 3,8 millones en políticas activas de empleo y planes de formación para personas en paro. Vox ha acabado defindiendo como "Presupuestos ambiciosos, alejados de ideología y sectarismos, centrados en el bien común" las cuentas aprobadas.

La visión de la oposición

El PSOE ha atribuido a los técnicos municipales el mérito de elaborar el Presupuesto del Ayuntamiento y ha realizado una defensa a ultranza de Pedro Sánchez porque las arcas municipales recibirán del Estado 9 millones más que en 2023 de transferencias del Estado. "Bajan al ciudadano tres euros de impuestos y Sánchez les da seis veces más", ha señalado la concejala Patricia Maciá, quien ha alertado de que se van a ver "muchas grúas patrullando por la ciudad, por la subida de la tarifa en un 55% para los arrastres y medio millón más se prevén en multas".

Los socialistas han mostrado su sorpresa por el préstamo de 20 millones que pretende solicitar el ejcutivode Ruz en 2024, "el más alto de los últimos diez años, lo que endeudará un 10% más al Ayuntamiento, después de haber criticado la petición de créditos cuando estaban en la oposición, un préstamo que se une a tres más. Con ese préstamo se van a pagar cinco millones de euros para asumir nuestros proyectos", ha precisado Maciá. Entre otros recortes, el principal partido de la oposición ha afeado que se "quite dinero a la programación cultural hernandiano, a la promoción de valenciano, al transporte escolar, a la rehabilitación de la vivienda y a las ayudas de emergencia social". Tanto Maciá, como el portavoz Héctor Díez han vuelto a recriminar a PP y Vox estar vivendo de las rentas", por los proyectos heredados del anterior gobierno de izquierdas. "Sin sus proyectos de fondos europeos no habrían inversiones para movilidad". Así las cosas, el PSOE ha tachado de "presupuesto ideológico y pensado para lo superficial y con inversiones que no se ejecutarán" el documento económico.

Por su parte, Compromís ha comenzado recordando haber "dejado 60 contratos en marcha a los actuales responsables municipales, unas cuentas saneadas, así como más de 20 millones de euros de fondos europeos y del Plan Edificant para actuaciones en la ciudad". Su portavoz Esther Díez también ha precisado que el "equipo de gobierno va a disponer de 9 millones más de transferencias del Estado gracias a las políticas de Pedro Sánchez y Yolanda Díez".

Ha lamentado que el alcalde ·"renuncie" a cobrar la deuda de la Generalitat por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández, "la amplia red de asesores", y la bajada "insignificante" de los impuestos de tres euros para el ciudadano que "merma los ingresos de las arcas municipales". La formación valencianista ha cargado contra los "planteamientos ultraconservadores, insostenibles e inviables" de los presupuestos municipales por haber tumbado sus enmiendas.