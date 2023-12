Este 22 de diciembre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado historias inolvidables en toda la provincia de Alicante, y una de las más curiosas es la de un grupo de veinte padres de jugadores de la categoría alevín del Celtic Elche C.F. que han sido agraciados con el cuarto premio, el 93361, valorado en 20.000 euros el décimo, y 400.000 euros las dos series.

Y lo destacable es que no era el número al que siempre apostaban, ni lo compraron en casa, si no que de tener un "no" por respuesta han pasado a disfrutar de una fortuna tremenda.

No por respuesta

Uno de los padres se encargó de recoger el dinero de los participantes y siempre tenían por costumbre recoger el número del Elche. En la ventanilla de la tienda les dijeron que este año habían dejado de venderlo. En ese momento, cuando creían que la suerte estaba echada decidieron invertir el dinero en alguna administración y, por casualidad, en el pueblo valenciano de Alginet donde los jugadores iban a disputar un partido, este progenitor decidió comprar los décimos.

Casualidad

"Del único número que quedaban dos series era el acabado en 61, y la chica me dijo que lo llevaba toda la Ford de Almussafes por lo q ue le dije que cuando toque dirá que lo lleva la Ford de Almussafes y 20 papás tarados del Elche C.F.".

Ese día, además, el Celtic ganó 0 a 8 al Alginet. "Se llevaron un saco de goles y un saco de millones", destacan ahora entre risas los progenitores que han acordado reunirse esta tarde para celebrar la noticia.

Acuerdo

Este club ilicitano además está de celebración en los últimos meses después de que en septiembre el Elche CF firmase con ellos un un convenio de colaboración para los próximos 10 años que sirve como acuerdo estratégico del área de Fútbol Base para fomentar y potenciar la cantera franjiverde, trabajando de forma estrecha e integrando parcialmente parte de la estructura del club formativo ilicitano en la entidad franjiverde.

Dentro de este acuerdo, el Celtic ha cambiado su nomenclatura oficial (pasa a denominarse Celtic Elche C.F.) y los colores de su vestimenta (que en adelante será verde y blanca) para estar en línea con la marca Elche C.F.