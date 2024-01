A lo largo de nuestra vida afrontamos momentos muy dolorosos que nos dejan una huella en nuestra alma. Las experiencias personales nos hacen conocernos mejor a nosotros mismos y nos permiten profundizar en nuestro ser. Esta es la base sobre la que la médico Beatriz Córdoba escribió su primera poemario, El flotador del naufragio.

La autora del libro, además de ser ilicitana, es médica de familia en el centro de salud de Altabix. En su poemario hace referencia a dos enclaves mágicos de Elche muy especiales para ella, como son la ventana de la basílica de Santa María, por la que se puede observar la Virgen de la Asunción, y el Parque Municipal.

A pesar de que El flotador del naufragio sea su primera obra literaria, desde que era niña se ha interesado mucho por la escritura y la poesía. "La escritura me ha permitido expresar con palabras aquello que no conseguía con la comunicación oral. Gracias a la poesía he conseguido ordenar mi interior y liberar la angustia", relata. Córdoba presentó el pasado sábado su poemario en el Centro Cultural de las Clarisas.

La médica cuenta que apostó por este lugar en el momento en el que se le presentó la oportunidad de presentar su obra en Elche. "Es un lugar misterioso que me lleva a mi infancia, pues siempre venía con mi abuela a rezar", comenta. La escritora señala que vinieron más personas de las que se esperaba. Fue "todo un éxito", pues se agotaron todos los ejemplares de su poemario. "Quería ser médica para aliviar el dolor de las personas y, a raíz de ello, he descubierto la belleza del alma y del cuerpo, y, a su vez, la poesía como una forma de expresarlo y compartirlo".

En el top 10

El flotador del naufragio, que salió a la venta a finales de noviembre, se encuentra en el top 10 de libros más vendidos en la librería Ali i Truc, donde se puede adquirir de manera presencial aquí en Elche, junto a la de San Jorge. "Recibir una noticia tan buena fue muy inesperado para mí, porque no tengo ninguna experiencia literaria y me dio muchas ganas de seguir escribiendo", expresa. Algunos de sus referentes poéticos que la animaron a profundizar en sí misma son Juan Ramón Jiménez, San Juan de la Cruz y Rainer Rilke. "La poesía me ayuda a traer lo inconsciente a lo consciente. Ver el mundo desde la belleza es algo que disfruto mucho", destaca.