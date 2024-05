La Policía de Elche detiene a un conductor con un carné de circulación inglés falso

Un conductor de 29 años ha sido detenido por la Policía Local de Elche tras descubrir en un control aleatorio que el documento inglés que utilizaba para llevar el vehículo era falso, de hecho, ni como falsificación tenía gran calidad, según ha dado a conocer a través de un comunicado la Jefatura Local.

El arresto se produjo en un control rutinario de seguridad, tanto de vehículos que circulaban como de personas que iban en ellos, en la avenida Alcalde Vicente Quiles, que es el tramo de la avenida de la Libertad que coincide con el Parque Municipal hasta la estación de Renfe. Los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor mostró a los agentes un carné de circulación supuestamente originario y expedido por el Reino Unido. El documento no convenció en nada a los policías.

Incidencia de la luz

Según explican en el atestado, el documento, "no contaba con las medidas de seguridad que debía tener". Los agentes constataron que el carné no reaccionaba a la luz ultravioleta, la fecha de caducidad estaba confeccionada con tinta plana en vez de relieve o la imagen láser cambiante de la parte inferior izquierda del anverso no reaccionaba ante diferentes ángulos de incidencia de la luz. No había muchas explicaciones que pudiera dar el conductor sobre aquel documento falso.

Un control de la Policía Local de Elche. / INFORMACION

El aumento de ciudadanos extranjeros con documentación falsa ha aumentado los últimos años, especialmente tras la pandemia del covid, lo que ha obligado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a aumentar la formación de agentes para detectarlos, algo que nunca es fácil porque muchas veces son auténticas réplicas de los originales. Un lugar con gran incidencia en este tipo de delitos es en el aeropuerto internacional Miguel Hernández de Alicante-Elche, lo que obliga al Cuerpo Nacional de Policía a un esfuerzo en el control de pasajeros de países, como el Reino Unido, que no tienen libre circulación en el espacio Schengen de la UE.